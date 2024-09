Un altro Maradona al Napoli: il club tratta per il pronipote di don Diego, Hernán López Muñoz

Il giovane centrocampista offensivo gioca in Primera Division con il Godoy Cruz. Il suo bisnonno paterno era Diego Maradona “Chitoro”

Il Napoli sta trattando l’ingaggio del pronipote di Diego Maradona. Si chiama Hernán López Muñoz,

López. Il suo bisnonno paterno Diego Maradona “Chitoro” (1927–2015), che lavorava in una fabbrica chimica, era di origine guaraní (indigena) e spagnola ( galiziana ), e la sua La bisnonna paterna Dalma Salvadora Franco, “Doña Tota” (1930–2011), era di origine italiana.

AHORA | @SDM_590 Informa @Sebasrur ¿Otro Maradona a Napoli? 🤔⚽️ “El Napoli de Italia está negociando para llevarse a Hernán López Muñoz (sobrino nieto de Diego)” pic.twitter.com/rcpEVEl6OO — Radio Continental AM 590 (@Continental590) November 29, 2023

A dare la notizia il giornalista di Radio Continental, Sebastián Srur. Secondo Srur, infatti, il Napoli è in trattativa per Hernan Lopoez Muñoz.

O visto #Maradona!!!

Conte en “Saca del medio” que el Napoli esta negociando por Hernan Lopoez Muñoz.

Otro Maradona al Napoi? pic.twitter.com/83xBkyBLJg — Sebastián Srur (@Sebasrur) November 29, 2023

Munoz, centrocampista offensivo classe 2000, gioca nel Godoy Cruz, squadra argentina che milita in Primera Divison. In questa stagione ha segnato due reti e fornito due assisti in 13 partite. Il suo valore, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Potrebbe presto vestire la maglia azzurra.

El fútbol es un pibe que juega como Hernán López Muñoz pic.twitter.com/AttGYMB6Td — Thiago (@Thiago_CARP912) November 27, 2023

Di seguito alcune azione del giovane calciatore:

La fiaccolata a tre anni dalla morte di Diego Maradona

3 anni fa il 25 novembre moriva Diego Armando Maradona all’età di 60 anni in seguito ad un arresto cardiorespiratorio. Maradona “è morto in una casa dove non c’era nemmeno un gabinetto: doveva usare il bagno chimico, come in un camper. E aveva il cuore che pompava solo al 38%, in aritmia e in tachicardia, con ipertensione arteriosa non gestita neppure da un semplice diuretico. Condizioni da terapia intensiva, non certo da assistenza a domicilio, assistenza peraltro solo teorica visto che nessuno si occupava realmente di lui”.

Questa sera, dopo la vittoria del Napoli a Bergamo contro l’Atalanta i tifosi azzurri hanno voluto ricordare Maradona e omaggiarlo nel giorno della sua scomparsa con una fiaccolata all’esterno dello stadio a lui dedicato. Centinaia di tifosi napoletani e ultras si sono dati appuntamento nel giorno del terzo anniversario dalla morte di Maradona. Una fiaccolata in memoria di Diego che lascia la pelle d’oca.

Di seguito il video della fiaccolata:

