Torna Di Lorenzo dalla squalifica. Jorginho confermato, in mediana Frattesi per Bonaventura. Acerbi-Gatti al centro della difesa

Ucraina-Italia, per Sky gioca Politano. Scamacca favorito su Raspadori

Ucraina-Italia. Domani l’Italia scenderà in campo a Leverkusen per qualificarsi agli Euro2024. Agli azzurri di Spalletti basta un pareggio contro l’Ucraina per ottenere il pass. Secondo le probabili formazioni di Sky Sport, al centro dell’attacco Spalletti è in dubbio tra Raspadori e Scamacca, con quest’ultimo in vantaggio rispetto al giocatore del Napoli. Sulla fascia destra vedremo Politano al posto di Berardi, Frattesi dall’inizio e Jorginho resta in regia. Di Lorenzo torna dalla squalifica. Ecco le possibili scelte:

ITALIA (4-3-3, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. CT Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1, probabile formazione): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. Ct Rebrov

Barella ha parlato dell’imminente partita ai microfoni di Sky:

«Loro sono una squadra forte, ma noi siamo consapevoli delle nostre capacità e vogliamo difendere il titolo che ci siamo guadagnati con merito. Prima bisogna passare da questa sfida difficile, però, il calcio e la vita sono così. Ma siamo pronti»

«Entreremo in campo per vincere, per non trovarci poi in situazioni scomode, sappiamo di avere due risultati a favore ma sarebbe meglio chiuderla subito per poi gestire al meglio la situazione»

Sul successo contro la Macedonia all’Olimpico:

«Abbiamo preso due gol su calci d’angolo, ma non ho pensato mai a una situazione difficile. A questi livelli, in campo internazionale, quando sbagli vieni punito subito e per questo bisogna sempre migliorare. Io ho sempre avuto la sensazione di poter vincere ed è stata bella anzi la reazione nell’andare a cercare il quarto e il quinto gol invece di chiudersi dietro»

