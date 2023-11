Barella: «Siamo consapevoli delle nostre capacità, entreremo in campo per vincere»

A Sky sulla probabile formazione: «Chiunque gioca in questa nazionale ha sempre fatto bene. Non so quali saranno le scelte del mister, ma chiunque giocherà farà bene»

Barella, centrocampista della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro l’Ucraina, decisiva in ottica qualificazione agli Euro2024:

«Loro sono una squadra forte, ma noi siamo consapevoli delle nostre capacità e vogliamo difendere il titolo che ci siamo guadagnati con merito. Prima bisogna passare da questa sfida difficile, però, il calcio e la vita sono così. Ma siamo pronti»

«Entreremo in campo per vincere, per non trovarci poi in situazioni scomode, sappiamo di avere due risultati a favore ma sarebbe meglio chiuderla subito per poi gestire al meglio la situazione»

Sul successo contro la Macedonia all’Olimpico:

«Abbiamo preso due gol su calci d’angolo, ma non ho pensato mai a una situazione difficile. A questi livelli, in campo internazionale, quando sbagli vieni punito subito e per questo bisogna sempre migliorare. Io ho sempre avuto la sensazione di poter vincere ed è stata bella anzi la reazione nell’andare a cercare il quarto e il quinto gol invece di chiudersi dietro»

Sulla formazione di domani e la possibilità di giocare con Frattesi, Barella dice questo:

Sugli avversari:

«Hanno grandi individualità, basta vedere dove giocano i loro giocatori, sono veloci e hanno tecnica. Già a San Siro abbiamo dimostrato che fanno fatica se gestiamo noi la palla e dobbiamo cercare di fare questo»

Intanto stamattina a Coverciano gli azzurri sono scesi in campo per l’ultimo allenamento prima della partenza per Leverkusen.

Il ct Spalletti ha potuto lavorare col gruppo completo su prove tattiche i movimenti e iniziazione di aggressione sul portatore di palla avversario, in particolar modo col tridente d’attacco formato da Politano, Raspadori e Chiesa che spesso andavano in pressing sul costruttore di gioco avversario. Ancora nessuna informazione particolare sulla formazione di domani. La squadra avrà di nuovo a disposizione Di Lorenzo, che ha scontato il suo turno di squalifica. Chi sarà al centro dell’attacco tra Raspadori e Scamacca verrà deciso solo una volta arrivati in Germania.

ilnapolista © riproduzione riservata