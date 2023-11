Sky: «Per ora Garcia è ancora l’allenatore del Napoli»

Ugolini: «Bisogna vedere se il Napoli troverà l’accordo con Tudor, che è nettamente è il favorito, altri nomi Mazzarri e Cannavaro»

Sono ore di attesa in casa Napoli, dove si attende di capire quale sarà il futuro di Garcia e chi prenderà la cui da della squadra dal momento che appare improbabile che il presidente De Laurentiis grazi ancora una volta il francese lasciandolo al suo posto in panchina. Si attende l’annuncio dell’esonero dunque e magari il sì di Tudor che al momento è il primo candidato per la panchina azzurra

A Sky Sport Stefano De Grandiis ha fatto un intervento sulla situazione del Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:«Secondo me il Napoli è più in confusione del Milan. La partita di ieri è stata segnata dal destino, il Napoli ieri doveva vincere. Ha avuto un sacco di occasioni da goal, ma Berisha ha parato tutto. Ha perso una partita strana. Chiudi in dieci perché Mario Rui si fa male e guarda caso l’Empoli segna proprio nella zona dove mancava lui. Però Garcia ci mette del suo: ieri lascia fuori Kvara, che lo puoi anche criticare, ma è il migliore del Napoli. Secondo me le sue scelte spesso sono state discutibili, ha cambiato troppe cose ieri, proprio nel momento in cui stavano recuperando in classifica, non ti puoi permettere un errore del genere quando puoi scavalcare il Milan»

Intanto è intervenuto anche Massimo Ugolini, sugli aggiornamenti che riguardano l’incontro tra De Laurentiis e l’agente di Tudor, candidato a sostituire Garcia sulla panchina del Napoli: «Non ci sono ancora notizie ufficiali da parte del Napoli. Per ora Garcia è ancora l’allenatore azzurro. Al momento è in Francia dalla moglie. Bisogna vedere se il Napoli troverà l’accordo con Tudor, che è nettamente è il favorito, altri nomi Mazzarri e Cannavaro»

Anche Spalletti ha parlato di Garcia, durante la conferenza stampa:

Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la sfida più delicata da quando è diventato ct della Nazionale. Venerdì sera all’Olimpico gli azzurri ospitano la Macedonia del Nord: una partita da vincere a ogni costo per tornare al secondo posto del Gruppo C di qualificazione a Euro 2024 e poi tentare di difenderlo nell’ultimo appuntamento contro l’Ucraina. Il ct ha parlato in conferenza per presentare le sfide

Inevirabile per Spalletti una domanda in conferenza stampa sulla situazione del Napoli. Il Ct non si è sottratto:

«Mi ero preparato la risposta sul Napoli. Non credo sia giusto per Garcia fare paragoni o confronti con il passato. Ogni allenatore ha idee e storia. Deve essere giudicato per tutto: per chi sei, per tentativo di creare miglioramenti. Io lo stimo molto Garcia. Ha fatto vedere di essere perbene ed equilibrato. Non è stato giusto dal primo momento fare confronti con passato recente che fa parte di una storia bellissima, perché è stata una emozione bellissima»

