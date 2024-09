Simeone: «Avrei voluto vincere, ma nei minuti finali abbiamo lasciato troppi spazi al Real»

A Prime Video: «Abbiamo affrontato la partita in maniera positiva. Per me questo match è speciale, la mia prima partita di Champions l’ho vista qui».

Giovanni Simeone ha parlato a Prime Video dopo il match tra Napoli e Real Madrid, terminato 4-2 per i blancos. L’argentino ha segnato il gol d’apertura del match.

«Nei minuti finali abbiamo fatto prendere al Real più spazi, ma sono contento dei ragazzi, al di là del risultato. Sono una grande squadra e noi ci abbiamo provato».

Come avete affrontato il match?

«E’ positivo come abbiamo affrontato la partita. Ci dispiace che non abbiamo vinto e proveremo a migliorare cosa abbiamo sbagliato».

Nel tuo gol c’era una sorta di derby?

Simeone: «Questa partita per me è speciale, ho visto per la prima volta una partita di Champions in questo stadio. Non sono molto contento, perché volevo vincere».

L’ANALISI DEL MATCH:

Il Napoli ha perso a Madrid 4-2. E fin qui per certi versi non c’è notizia. Ma il primo tempo non lo abbiamo capito. Non abbiamo compreso l’atteggiamento della squadra, speriamo anche non dell’allenatore. È parso un ritorno al Napoli di 15 anni fa: timoroso, come se non avesse mai giocato in Europa. Una regressione perfino inquietante. Poi, nella ripresa, sul 2-1 per loro, con Osimhen in campo, la musica è cambiata. Almeno per venti minuti. Il Napoli ha pareggiato. È tornato ad aggredire. Ha avuto la palla del 3-2 (clamoroso errore di Kvara). Prima di sparire nuovamente, ringraziare Joselu (in versione Calloni) per tre gol mangiati, e subire il gol del 3-2 con un tiro di sinistro del giovane Paz Martinez. Tiro che aprirà discussioni infinite su Meret. Prima del quarto di Joselu. A nostro avviso il Napoli ha perso l’occasione di venire a giocarsela. Noi del Napolista siamo come al solito in minoranza in città ma il ritorno delle discussioni “ci interessa solo il campionato” ci fa rabbrividire. Qui il tempo sembra passare invano. Abbandoniamo i fortini culturali. Facciamoci la carta d’identità valida per l’espatrio, non abbiamo paura.

ilnapolista © riproduzione riservata