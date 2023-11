Rocchi non sa che in Premier e in Inghilterra detestano il Var. Ogni tanto leggesse qualche giornale

Vuole fare lo splendido sulle troppe polemiche in Italia ma è solo disinformato. Meno rassegne stampa, più giornali. Do you know Tottenham-Liverpool?

Al Social Football Summit, ha anche Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri. Il dirigente degli arbitri non ha evitato le polemiche:

«Se si capisce la filosofia, il Var è uno strumento straordinario. Siamo un Paese in cui l’arbitro è una figura importantissima, tutti stanno ad aspettare le designazioni. Ma noi siamo un servizio, non i protagonisti della partita. L’errore arbitrale, in altri Paesi, è più accettato. In Inghilterra l’errore arbitrale è accettato si vive con serenità anche l’uso della tecnologia. Se invece vivo in un paese in cui se sbaglio una rimessa laterale ci fanno una settimana di polemica è un problema. Quando non si accetta l’errore ci vuole più tecnologia. L’errore è una componente del calcio».

Al netto della fallibilità del direttore di gara, bisognerebbe ricordare al designatore arbitrale Rocchi che l’Inghilterra è l’epicentro delle polemiche sull’utilizzo del Var e sugli arbitri stessi. Ogni tanto leggesse qualche giornale, male non fa. Anche giornali on line, lasci stare le bolse rassegne stampa buone per chi non ha l’abitudine a leggere.

Informiamo Rocchi che anche in Spagna le polemiche non mancano. Poco più di una settimana fa, Ancelotti stesso ha alzato i toni durante un’incontro con gli arbitri chiedendo più rispetto per gli allenatori. Rimanendo però al paese citato da Rocchi, sarebbe opportuno ricordargli gli episodi successi a Liverpool e Arsenal.

Il gol annullato in Tottenham-Liverpool

In tanti (tranne Rocchi) ricordano l’esilarante audio tra arbitri di campo e sala Var durante Tottenham-Liverpool per il gol regolare negato per presunto fuorigioco. Il Liverpool reagì con veemenza: «Siamo pienamente consapevoli delle pressioni sotto cui lavorano gli arbitri, ma queste pressioni dovrebbero essere alleviate, non esacerbate, dall’esistenza e dall’implementazione del Var. È quindi insoddisfacente che non sia concesso tempo sufficiente per prendere la decisione corretta e che non vi sia stato un successivo intervento». Una delle cose che i tifosi e la società condannano è la narrativa di descrivere un errore del Var come un errore umano. Per il Liverpool il Var dovrebbe essere uno strumento di oggettività e non il contrario. Ma c’è anche la sfuriata di Arteta dopo Newcastle-Arsenal Il Telegraph: Arteta ha perso la calma quando la sconfitta contro il Newcastle, la prima della stagione, è arrivata dopo che il gol di Anthony Gordon è superato ben tre controlli del Var per una presunta triplice infrazione nell’azione del gol – per palla fuori dal terreno di gioco, fallo di mano e fuorigioco. Arteta: «Dobbiamo parlare del risultato o dobbiamo parlare di come diavolo è stato convalidato il gol, mi sento in imbarazzo. Devo essere io qui a parlare, cercare di difendere il club e chiedere aiuto. È una vergogna assoluta. Per più di una ragione, per tante ragioni, non dovrebbe essere goal. Sono più di 20 anni in questo paese, mi vergogno e non si può neanche lontanamente dire che questo è il miglior campionato del mondo. Il risultato non dovrebbe essere quello che è – ci sono molte ragioni per questo. Se c’era una squadra che voleva vincere la partita oggi era l’Arsenal». Insomma, dopo le parole di Rocchi è lecito avere la netta sensazione che il designatore arbitrale non guardi le partite di Premier League.

