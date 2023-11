Rigori, c’è anche Raspadori se Spalletti dice stop all’accanimento Jorginho (Gazzetta)

Oltre a Raspa ci sono Berardi, Dimarco e anche Politano. Ma Spalletti insiste: «il prossimo lo tirerà Jorginho» e lui per ora conferma

Rigori, c’è anche Raspadori se Spalletti dice stop all’accanimento Jorginho. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Vox populi dice che ad un certo punto, senza scomodare Francesco De Gregori, è anche da questi particolari che si giudica un giocatore. Sicuramente un rigorista. E sì, la sentenza è senza possibilità di ricorso: perseverare sarebbe diabolico. Jorginho non deve più tirare rigori, almeno in azzurro. Mai più. Insistere sarebbe accanimento, masochismo: i due termini più usati, nei commenti post ItaliaMacedonia. Anche se Luciano Spalletti ha appena detto il contrario: «Gli ho già detto che il prossimo lo batterà ancora lui». E lui ha confermato, almeno per ora: «Tiro ancora io».

Non mancherà chi sarà pronto a farne uno in avanti, nel caso: Spalletti ha riconosciuto di «avere in rosa tre rigoristi bravissimi». Mercoledì i superstiti di una sfida dal dischetto, oltre a Jorginho, erano Berardi, che li tira abitualmente e molto bene con il Sassuolo e Raspadori, che in neroverde li lasciava a lui, ma in Primavera aveva un’ottima media. Candidabili anche Dimarco, che nell’Inter fa la fila dietro due infallibili come Calhanoglu e Lautaro, ma nelle varie giovanili azzurre era lo specialista e all’Europeo under 19 del 2016 trascinò la squadra in finale segnandone tre; e pure Politano ha un’ottima media.

IL BRIVIDO ALL’OLIMPICO QUANDO L’ARBITRO FISCHIA IL RIGORE (CORSERA)

Lo sguardo scorre su Spalletti. Sì, certo: in conferenza stampa ha detto che sarebbe stato Jorginho, il rigorista. Perché è un uomo vero, un grande calciatore, uno che tiene alla maglia azzurra, eccetera eccetera. Però, adesso, dovrebbe bloccarlo. Deve bloccarlo. E invece no. Jorginho è lì che sistema il pallone sul dischetto. E niente: si capisce tutto da come prende la ricorsa. Gli tremano le gambe. Undici metri al martirio.

Vabbè. Insomma: se lo fa parare, lo sbaglia (ma lo sbaglia proprio, eh).

Qui in tribuna stampa ci diciamo esattamente quello che voi vi starete ripetendo, a casa, seduti sul bordo del divano: e cioè che se insisti, ti ostini a far battere un rigore decisivo a Jorginho nella notte di un venerdì 17, non ti salvi nemmeno se arriva Harry Potter.

