Real-Napoli, Mazzarri potrebbe schierare Simeone titolare (Sky)

Il Cholito è una concreta possibilità al posto di Osimhen, l’attaccante nigeriano non ha ancora i novanta minuti nelle gambe

A Sky le parole di Francesco Modugno, inviato che segue da vicino le vicende del Napoli. La squadra di Mazzarri si prepara a partire in direzione Madrid. Domani si gioca Real-Napoli, sfida di Champions che può certificare il passaggio agli ottavi.

«Sta partendo il pullman per Madrid. Condizioni meteo avverse, con raffiche di vento fino a 40 nodi. Si va verso Madrid per provare a certificare il passaggio agli ottavi di Champions. Real con qualche defezione, Napoli può permettersi di scegliere. Una possibilità per Mazzarri potrebbe essere il Cholito Simeone, una valutazione aperta, una probabilità, Mazzarri ha la possibilità di scegliere. Osimhen non ha i novanta minuti nelle gambe e c’è da gestire le energie. Poi c’è da considerare il calendario. Domani il Real ma poi c’è l’Inter. Il Cholito dal primo minuto è una possibilità. Politano, Kvaratskhelia, con il Cholito che può essere un opzione concreta. 4-3-3 con Juan Jesus a sinistra. Elmas può rappresentare la soluzione per far rifiatare qualcuno ma a centrocampo confermati Lobotka, Anguissa e Zielinski».

Real-Napoli giocano domani sera, appuntamento al Bernabeu alle ore 21:00. Gli azzurri dovranno fare a meno dei due terzini sinistri, Olivera e Mario Rui, entrambi infortunati. Al loro posto giocherà Juan Jesus.

Il report dell’allenamento del Napoli di stamani, prima di partire per la Spagna:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom ha fatto terapie e lavoro individuale in palestra e campo. Terapie per Olivera”.

Le condizioni del Real Madrid

As scrive:

“Carlo Ancelotti ritrova il suo passato in una partita in cui affronterà il Napoli con un’altra assenza: Luka Modric. Il croato è stato testato e non c’è nulla di serio, solo un forte sovraccarico. Nel match di domani non sarà in grado di giocare, non si vogliono correre rischi. Questa nuova perdita si aggiunge alle sette che i blancos avevano già: Courtois, Kepa, Militao, Camavinga, Tchouameni, Vinicius e Arda Güler“.

