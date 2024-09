Mazzarri va a Madrid con Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Juan Jesus, Rrahmani e Zanoli. Ancelotti convoca Theo Zidane e Canizares

Real Madrid-Napoli, i convocati: Mazzarri ha a disposizione solo 6 difensori

Diramata la lista dei convocati del Napoli per la partita di Champions League di domani sera contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Real-Madrid Napoli avrà diversi assenti eccellenti. Tra le fila dei Blancos è emergenza a centrocampo. Non si sarà nemmeno Modric. Per Mazzarri invece è la difesa il tallone d’Achille. L’infortunio di Olivera ha reso una reparto orfano di entrambi i terzini sinistri. Infatti anche il portoghese Mario Rui è indisponibile.

Secondo le ultime notizie, Mazzarri schiererà a sinistra il centrale Juan Jesus. Una posizione inedita per il brasiliano che in carriera ha ricoperto il ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Per il resto la lista dei convocati non riserva particolari sorprese, a parte l’assenza di Lindstrom. C’è Osimhen, recuperato già a Bergamo dove ha giocato uno spezzone di partita e ha pure servito l’assist per il definitivo 1-2.

Tuttavia, Mazzarri potrebbe schierare Simeone dal primo minuti e sfruttare la carta Osimhen a partita in corso. Di seguito tutti i convocati.

“Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Idiasik, Hubert, Di Lorenzo Giovanni, Juan Jesus, Natan, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Zanoli Alessandro, Anguissa Frank, Cajuste Jens, Elmas Eljif, Gaetano Gianluca, Lobotka Stanislav, Zielinski Piotr, Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessandro, Osimhen Victor”

Questi invece i convocati di Ancelotti:

Molti gli assenti nel Real Madrid. Tra questi spicca l’assenza di Kepa, Vinicius, Modric, Camavinga e Tchouaméni.

Real Madrid-Napoli, Mazzarri potrebbe schierare Simeone dal primo minuto

A Sky le parole di Francesco Modugno, inviato che segue da vicino le vicende del Napoli.

«Si va verso Madrid per provare a certificare il passaggio agli ottavi di Champions. Real con qualche defezione, Napoli può permettersi di scegliere. Una possibilità per Mazzarri potrebbe essere il Cholito Simeone, una valutazione aperta, una probabilità, Mazzarri ha la possibilità di scegliere. Osimhen non ha i novanta minuti nelle gambe e c’è da gestire le energie. Poi c’è da considerare il calendario. Domani il Real ma poi c’è l’Inter. Il Cholito dal primo minuto è una possibilità».

