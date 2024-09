Real Madrid-Napoli, Ancelotti punta su Bellingham

Il centrocampista sarà la certezza di un Real colpito dagli infortuni. In attacco toccherà a Rodrygo e Joselu.

Stasera alle 21:00 si terrà l’attesissimo scontro tra il Real Madrid e il Napoli al Bernabeu, nella partita che deciderà la testa del Girone C in Champions.

Ancelotti dovrà schierare i pochi superstiti dai numerosi infortuni che hanno colpito i Blancos. Tra gli indisponibili, poi, si è aggiunto anche Modric.

Mundo Deportivo scrive:

“Ancelotti punterà su una porta coperta da Lunin e su una difesa in cui Carvajal e Mendy occuperanno le fasce mentre Alaba tornerà titolare al fianco di Nacho . Al centro del campo, dove la truppa è quella che è, Kroos farà da perno con Valverde e Ceballos negli interni insieme a Bellingham in cima al diamante. Un diamante in cui, in linea di principio, brillerà l’attacco formato da Rodrygo e Joselu . Tuttavia, Brahim , ormai guarito dai problemi di stomaco, potrebbe tornare negli undici da cui era partito all’ultimo minuto nel duello contro il Cadice”

Anche il Napoli, però, con l’infortunio di Olivera, ha un grande problema in difesa data l’assenza di Mario Rui, anche lui infortunato:

Il Napoli è in allarme sulla fascia sinistra; Mario Rui rientrerà a fine anno, mentre Olivera sarà indisponibile fino a metà gennaio. I nomi interessanti dagli svincolati potrebbero essere Nico Schulz e Marvin Plattenhardt. La Gazzetta dello Sport scrive:

“I tempi di recupero dei due esterni sinistri di difesa inducono la dirigenza del Napoli ad alcune riflessioni. Con un calendario così congestionato e intenso, è sconsigliato mantenere una lacuna in quella posizione del campo e per questo De Laurentiis, coadiuvato da Meluso e Micheli, sta valutando la miglior soluzione per il problema. Le strade sono essenzialmente due. La prima, più immediata, riguarda l’adattamento delle risorse già a disposizione. Juan Jesus ha un trascorso da terzo in una linea a tre e l’attitudine difensiva del suo modo di giocare lo rende comunque un’opzione affidabile sulla fascia. Anche Natan potrebbe essere allargato, considerando che ai tempi delle giovanili in Brasile era impiegato come terzino; in questo caso Ostigard andrebbe poi ad occupare lo slot al centro al fianco di Rrahmani. Zanoli generalmente gioca a destra, ma è un’alternativa percorribile anche sul lato opposto.

