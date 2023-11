Real Madrid, Kepa infortunato, potrebbe saltare la partita contro il Napoli

Il portiere dei Blancos si è infortunato e potrebbe saltare la partita contro il Napoli. La sua situazione continua ad essere monitorata dal Real Madrid.

Kepa, portiere del Real Madrid, si è infortunato durante il riscaldamento prima della partita contro il Braga. A sorpresa ha giocato per i Blancos Lunin, che ha anche parato un rigore calciato da Djalò.

L’infortunio di Kepa si è rivelato più grave del previsto, tanto da tenere il portiere fuori dal campo per il prossimo mese. Si tratterebbe di uno strappo all’adduttore destro. Se così fosse, Kepa salterebbe la partita di Champions contro il Napoli.

Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale dei Blancos:

“Dopo gli accertamenti effettuati al nostro giocatore Kepa Arrizabalaga dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Aspettiamo che la situazione si evolva“.

Kepa è arrivato al Real Madrid dal Chelsea questa estate per sostituire l’infortunato Courtois, i due club hanno raggiunto un accordo sul prestito a metà agosto e ora Kepa si troverà a difendere la porta del Blancos nella sfida di Champions contro il Napoli. Lo stesso club che nel 2022 avrebbe voluto prenderlo per sostituire Meret con la formula del prestito. Il Napoli avrebbe dovuto pagargli 2,5 milioni d’ingaggio, ma l’affare non si è mai concretizzato

Il Napoli invece sta ancora gestendo l‘infortunio di Osimhen. Il giornalista Sky Francesco Modugno ha dato ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Union Berlino, e la situazione legata all’infortunio di Victor Osimhen:

«Oggi il presidente era a Castel Volturno, Garcia con i calciatori ha rivisto in sala video con i calciatori gli errori di ieri sera contro l’Union Berlino. Resta l’amarezza in tutto l’ambiente. C’è la voglia di guardare avanti, ma anche di capire. Osimhen oggi è tornato a Castel Volturno ed è in cura con terapie e lavoro personalizzato».

Le parole di Meluso su Osimhen ai microfoni di Sky:

«È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile»

Fiducia per il rinnovo? «Ne stiamo parlando da qualche mese, è una trattativa che è andata un po’ per le lunghe: vedremo strada facendo»

