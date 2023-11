Raspadori è sempre stato la riserva di lusso del Napoli (CorSera)

Ha la piena fiducia di Garcia, ma ora che rientrerà Osimhen, toccherà al tecnico trovare una coabitazione per entrambi in campo.

Giacomo Raspadori ha stabilmente preso il posto di Osimhen come centravanti in queste ultime partite in cui il nigeriano è fuori per infortunio. Inoltre, ora ha piena fiducia da parte di mister Garcia. Il Corriere della Sera scrive:

“Dieci gare di Champions, cinque gol. Lui è Raspadori. Il suo sigillo all’Union Berlino all’andata ha il valore di una ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Stasera la sfida si ripete e Jack non si nasconde. Semmai rilancia, forte dei tre gol messi a segno nelle quattro gare di campionato in cui ha sostituito Osimhen infortunato. Da riserva di lusso a titolare, per Raspadori, è sempre stato un attimo, ci è abituato dai tempi di Spalletti. Si sente appoggiato ora da Garcia. Dopo la sosta al tecnico francese toccherà studiare la coabitazione con Osimhen. Jack stasera sarà ancora una volta in campo a dar battaglia; sua la scena, sua la stima che Garcia gli trasferisce. Per ora è intoccabile, come i due esterni Kvara e Politano; a loro sono affidate le sorti di una notte che può blindare il passaggio del turno”.

ULTRAS DELL’UNION BERLINO A NAPOLI (Gazzetta):

Un’azione di massa, con i tifosi che si sono radunati per le strade del centro, tra piazza Garibaldi e corso Umberto, e poi hanno marciato fino a piazza Dante, tutti vestiti di bianco. Il bilancio finale parla di undici ultrà tedeschi arrestati sui circa duecento partecipanti al corteo, con le forze dell’ordine che hanno fatto molta fatica a contenere la violenza dei tedeschi. Alla luce anche di quanto avvenne lo scorso marzo, c’è agitazione per quello che potrà accadere oggi nelle ore precedenti alla partita. E si fa anche largo la clamorosa ipotesi di non permettere ai sostenitori tedeschi arrivato in Campania di entrare allo stadio questo pomeriggio, visto i numerosi danni.

