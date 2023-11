Ranking Uefa, l’Italia è al secondo posto

La due giorni europea che si è conclusa con cinque vittorie, un pareggio (il Napoli) e una sola sconfitta (quella della Roma, in casa dello Slavia Praga) è stata positiva per le italiane

Nel 2023/2024 la Champions League cambierà volto e con lei anche l’applicazione del Ranking Uefa. La principale competizione continentale passerà da 32 a 36 squadre e di conseguenza la Uefa ha ufficializzato il format di accesso per le quattro società in più: un posto andrà al club che si classifica terzo nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA, uno slot andrà ad una vincitrice del campionato, aumentando da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto “percorso Campioni”. E poi ci sono altri due posti da assegnare. Questi andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti).

Il quarto turno di Champions che si è appena concluso ha visto ben figurare le squadre italiane, quasi ovunque protagoniste in positivo nelle rispettive partite. La due giorni si è conclusa con cinque vittorie, un pareggio (il Napoli) e una sola sconfitta (quella della Roma, in casa dello Slavia Praga).

Ricordiamo anche in questa occasione che nella stagione 2023/24 sarà particolarmente importante per i club riuscire a portare a termine il migliore percorso possibile in Europa.

A fine anno, infatti, le due migliori Federazioni a livello di ranking per Paesi saranno “ricompensate” con un posto aggiuntivo nella Champions League 2024/25, la prima edizione con il nuovo format a girone unico e a 36 squadre. Per la Serie A si qualificherebbe la quinta squadra classificata in campionato.

Questo il ranking UEFA per Nazioni – La classifica dopo quattro turni vede l’Italia ancora seconda

Germania – 10,071 punti

Italia – 9,142 punti

Turchia – 8,750 punti

Spagna – 8,687 punti

Belgio – 8,600 punti

Inghilterra – 8,125 punti

Repubblica Ceca – 7,250 punti

Francia – 6,916 punti

Grecia – 6,400 punti

Olanda – 6,200 punti

Per quanto riguarda l’Italia, solo l’Inter ha ottenuto il passaggio del turno matematico dell’Inter agli ottavi di Champions. Altre squadre sono a un passo dalla qualificazione (l’Atalanta su tutte), ma in generale tutti i club di Serie A sono in corsa per andare alle rispettive fasi a eliminazione diretta.

