Premier, il Var crea problemi e si ricercano “specialisti del Var” (The Sun)

Gli arbitri inglesi al centro delle critiche: “hanno paura delle reazioni del pubblico”. Nell’annuncio lo definiscono uno dei “lavori più stressanti nel calcio”

In Inghilterra, il Sun fa le pulci agli arbitri della Premier League. Gli arbitri inglesi non stanno vivendo un bel momento, tra errori grossolani e critiche molto dure nei loro confronti. Cosi, la Pgmol (l’equivalente dell’Aia italiana) ha pubblicato un vero e proprio annuncio di lavoro per trovare persone qualificate disponibili ad diventare Varisti, cioè arbitri specializzati in Var.

“Gli arbitri inglesi sono a caccia di anime coraggiose con poca o nessuna esperienza. E l’annuncio di lavoro richiede persone che possano “fornire una comunicazione chiara sotto pressione” e che siano “capaci di autoriflessione su come si sono comportati“.

Un annuncio tanto paradossale quanto reale che chiede di “identificare quando il Var deve intervenire” e avere la “capacità di concentrarsi e avere grandi capacità di comunicazione“.

L’annuncio circola tra circa 75 arbitri d’élite del calcio maschile e femminile, secondo quanto scrive il Sun. La ricerca degli specialisti del Var avviene in un momento di difficoltà per la classe arbitrale inglese. Le dure critiche di Arsenal e Liverpool hanno sollevato nuovamente la questione dell’utilità del Var.

Arteta dopo la sconfitta contro il Newcastle ha definito il Var “vergognoso”. Klopp, invece, dopo la sconfitta contro il Tottenham ha chiesto una maggiore attenzione per un errore grossolano e facilmente evitabile.

Scrive il Sun:

“Gli addetti ai lavori del Pgmol affermano che i funzionari impiegano più tempo per prendere una decisione sulle decisioni perché hanno paura della reazione pubblica nel caso in cui commettessero un errore. C’è anche la sensazione crescente tra gli arbitri di essere sovraccarichi con l’espansione dei ruoli ora associati a ogni partita della Premier. Solo questo fine settimana quattro arbitri raddoppiano e lavorano sia sabato che domenica solo nella massima serie. Paul Tierney è il Var per lo scontro all’ora di pranzo di sabato tra Wolves e Tottenham prima di dirigere Liverpool contro Brentford domenica alle 14:00“.

Per chi fosse interessato all’annuncio può chiedere direttamente alla Pgmol. Per sapere la retribuzione di uno dei “lavori più stressanti nel calcio”, bisogna aspettare ancora un po’. Nell’annuncio non c’è scritto.

