Politano: «Inspiegabile prendere un gol del genere»

L’autore del gol del Napoli contro l’Unione Berlino, Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio in Champions

«Oggi è difficile da spiegare. È inspiegabile prendere un gol del genere. Quando sei in vantaggio in partite del genere non puoi prendere gol. Loro non hanno mai tirato in porta e noi abbiamo avuto tantissime occasioni»

Credete ancora alla qualificazione?

«È tutto aperto, abbiamo altre due partite e ci crediamo perché dobbiamo assolutamente qualificarci»

La tua stagione è veramente positiva

«Cerco di lavorare tutti i giorni e sento la fiducia del mister e spero di riuscire a ripagarr4 il più possibile questa fiducia»

Opta riporta infatti una statistica che riguarda l’attaccante azzurro e la sua abbondanza di gol in questa stagione al contrario di quanto accaduto l’anno scorso in cui Politano ha reso meno.

9 – Matteo Politano ha preso parte a nove gol in 15 match nel 2023/24 con il Napoli tra tutte le competizioni (sei reti e tre assist), già una in più rispetto all’intera scorsa stagione (otto in 37 gare). Sicurezza.#NapoliUnionBerlin — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 8, 2023

