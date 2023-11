Pierpaolo Marino: «Mazzarri conosce De Laurentiis anche se oggi De Laurentiis è diverso da allora»

Su RaiRadio1 Sport: «Per gli allenatori ci sono delle fasi di carriera in cui ti riesci tutto e dei periodi in cui ti va tutto storto»

Così Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, ospite di “Palla al Centro” su Rai Radio 1 Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli:

«Volevo portare Mazzarri a Napoli quando allenava la Sampdoria, lo incontrai ma poi lui scelse di rinnovare il contratto con la Samp. Arrivò subito dopo che me ne andai e portò la squadra che avevo costruito al secondo posto in classifica. Non posso che parlarne bene, ha valorizzato il mio lavoro. Poi però per gli allenatori ci sono delle fasi di carriera in cui ti riesci tutto e dei periodi in cui ti va tutto storto. In questo senso Mazzarri dieci anni fa era più sulla bocca di tutti, ultimamente ha avuto qualche esperienza negativa. Ha però il vantaggio di conoscere Napoli e il presidente, anche se quello di allora era un primo De Laurentiis rispetto a quello di adesso».

E Garcia, non ha funzionato perché?

«Premettiamo che il Napoli veniva da un campionato irripetibile. Il compito di Garcia era difficile, ma Garcia non aveva le caratteristiche per allenare questo Napoli. Anche a Roma ci furono più ombre che luci. In più è entrato con poca delicatezza nel meccanismo Napoli, doveva cercare un dialogo con i giocatori più importanti e non andare a cercare lo spigolo di rottura con loro. Considerando una squadra già traumatizzata dall’addio di Spalletti, l’impatto con i leader doveva essere più morbido».

Possibile il ritorno a Napoli anche di Marino

Bargiggia lo scrive su Twitter (ora X):

Preso Mazzarri, De Laurentiis starebbe pensando ad un clamoroso ritorno bis in piena “operazione nostalgia”: richiamare anche Pierpaolo Marino per fare mercato già a gennaio. @sscnapoli

De Laurentiis ha capito che Giuntoli serviva eccome. Sta cercando un ds per il futuro. Lo scrive Il Giornale che racconta e commenta quel che è accaduto in questi giorni nel Napoli.

