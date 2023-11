Bargiggia: De Laurentiis pensa al ritorno di Pierpaolo Marino per il mercato di gennaio

Il giornalista su Twitter: “il presidente del Napoli è in piena operazione nostalgia, starebbe pensando ad un clamoroso ritorno”

Bargiggia: De Laurentiis pensa al ritorno immediato di Pierpaolo Marino.

Bargiggia lo scrive su Twitter (ora X):

Preso Mazzarri, De Laurentiis starebbe pensando ad un clamoroso ritorno bis in piena “operazione nostalgia”: richiamare anche Pierpaolo Marino per fare mercato già a gennaio. @sscnapoli

DE LAURENTIIS HA CAPITO CHE GIUNTOLI SERVIVA ECCOME (IL GIORNALE)

De Laurentiis ha capito che Giuntoli serviva eccome. Sta cercando un ds per il futuro. Lo scrive Il Giornale che racconta e commenta quel che è accaduto in questi giorni nel Napoli (con l’ingaggio di Mazzarri) ma anche negli ultimi mesi: dallo scudetto in poi.

E meno male che Cristiano Giuntoli stava in branda – come dichiarato qualche settimana fa da De Laurentiis – e non serviva più. Dallo scudetto vinto a suon di record ad un’annata anonima il passo è stato breve per gli azzurri. Fatalità da quando se ne è andato uno dei due deus ex machina della cavalcata tricolore. La partenza di Giuntoli sommata a quella di Spalletti ha ridimensionato sul mercato il club partenopeo, che ha scaricato tutte le colpe dell’avvio deludente su Rudi Garcia, esonerato a furor di popolo. Ma il francese è davvero l’unico colpevole dell’annata (finora) storta dei campioni d’Italia in carica? La risposta è no. Diverse responsabilità vanno attribuite anche al presidente De Laurentiis, tanto lungimirante in passato quanto in difficoltà nell‘ultimo semestre. La tarantella estiva sulla scelta dell’erede di Spalletti era stata il primo campanello d’allarme. L’idea di richiamare dall’Arabia (dove era stato malamente esautorato dall’Al Nasr di CR7) Garcia è stata, infatti, fallimentare.

L’assenza di un dirigente scafato come Giuntoli si sta facendo sentire, tanto che lo stesso patron ora si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo ds per la prossima stagione. Della serie: serve una figura forte in società per vincere.

