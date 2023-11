Padovan: «Inter irrangiungibile, Mazzarri deve puntare a entrare nelle prima quattro»

A Sky: «L’esordio a Bergamo è complicato, è oggettivo. Sarebbe stata una gara difficile anche per Garcia»

Lo scudetto ancora possibile? Questa è la domanda che tiene banco alla vigilia della prima sfida del Napoli di Mazzarri. Una domanda che lo stesso tecnico oggi in conferenza ha definito prematura e inutile

«Se non si comincia a rivincere, cosa si pensa allo scudetto. Pensiamo a vincere e siamo a 10 punti dalla vetta. Cominciamo a vincere le partite. Ora c’è l’Atalanta. Di volta in volta si penserà a guardare in avanti, pensiamo a non perdere in casa o in trasferta»

Di parere diverso il giornalista, Giancarlo Padovan, che negli studi di Sky Sport si è soffermato sul Napoli e sull’esordio di Walter Mazzarri:

«Ha già vissuto grandi debutti, è un bravo allenatore che ritorna sul luogo del delitto a Napoli. L’esordio a Bergamo però è complicato, è oggettivo. Sarebbe stata una gara difficile anche per Garcia. E in più secondo me Osimhen non recupererà.

Mazzarri era fuori dal giro delle big da un po’, ma il presidente De Laurentiis ci sorprende sempre, prima con Garcia e ora con Mazzarri. Chissà che non abbia scelto bene. Il Napoli deve confermarmi tra le prime quattro, non credo che l’Inter sia raggiungibile. Il Napoli deve puntare a fare una buona Champions League e arrivare tra le prime quattro»

