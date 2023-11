Ostigard: «Tutta la squadra deve difendere. Oggi è la partita perfetta per provare a tenere la porta imbattuta»

A Dazn: «Sicuramente non siamo felici quando concediamo gol, dobbiamo restare concentrati tutti e fare una grande gara».

Ostigard ai microfoni di Dazn prima di Salernitana-Napoli. Il difensore azzurro ha parlato a proposito dei troppi gol subiti in queste prime 10 giornate di Serie. Le parole di Ostigard:

«Migliorare la fase difensiva? Certo, tutta la squadra deve difendere insieme ed è quello che faremo oggi. Sicuramente non siamo felici quando concediamo gol. Oggi è la partita perfetta per provare a tenere la porta imbattuta e difendere di squadra. Dobbiamo restare concentrati tutti e fare una grande gara».

Le parole del direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso

«Le partite sono tutte importanti, perché dobbiamo cercare di agganciarci alle zone alte e poi perché dobbiamo cercare di ripetere una stagione eccezionale come l’anno scorso, tendere a quello. Zielinski? Il giocatore ha espresso più volte la volontà di rimanere a Napoli, lo dimostra con i fatti. Stiamo lavorando per far si che questo avvenga».

Su Osimhen:

«Si è sentito con lui i medici e il team manager. Osimhen è per motivi suoi familiari in Nigeria con il permesso della società e rientrerà quando li avrà risolti. Compatibilmente con i suoi obblighi in quanto infortunato. Sta seguendo un percorso riabilitativo anche in Nigeria. Tornerà presto».

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Napoli. Per Garcia prima della partita qualche dubbio di formazione. Ritorna Anguissa e potrebbe finire in panca Cajuste. Natan squalifica dopo il rosso contro il Milan e, sulla sinistra, potrebbe partire titolare Olivera. Inzaghi conferma Ochoa, in attacco Tchaouna e Candreva a supporto di Dia. In difesa torna Fazio insieme a Pirola.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi. All. F. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

