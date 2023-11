Osimhen, il ct della Nigeria: «Victor ha e avrà sempre i migliori club del mondo che lo vorranno»

A Sportitalia: «Essere arrivato ottavo al Pallone d’oro è straordinario, è un giocatore con un’enorme forza mentale»

Osimhen, il ct della Nigeria Peseiro è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare di Victor e non solo.

Osimhen è arrivato ottavo al Pallone d’Oro. Pensa che un giorno possa vincerlo?

«Essere arrivato ottavo al mondo e primo in Africa in questa votazione, è straordinario. Ha 24 anni, ha tanta strada da fare e su quella strada deve puntare ad essere il migliore».

Cosa ne pensa di tutto quello che gli è successo di recente e come lo ha visto nel ritiro con la Nigeria?

«È un giocatore con un’enorme forza mentale. Alla luce di tutto quello che ha passato, ha reagito da campione. Lavorando con noi lo ha dimostrato».

Lo vede ancora felice al Napoli? Gli consiglierebbe di rimanere, oppure è il momento per lui di fare un ulteriore salto, magari a fine stagione?

«In questo momento è triste perché è infortunato e quindi non può fare quello che ama di più, cioè giocare per la sua squadra, il Napoli. Per le sue capacità, per quello che ha dimostrato, ha ed avrà sempre i migliori club del mondo che lo vorranno».

QUANDO TORNA A NAPOLI (GAZZETTA)

Osimhen resta in Nigeria, non tornerà prima della settimana prossima. Lo ha scritto la scorsa settimana per la Gazzetta Salvatore Malfitano.

Victor Osimhen è in Nigeria dallo scorso 24 ottobre e ci resterà ancora per un po’ di tempo. Era partito il giorno della sfida di Champions League con l’Union Berlino e volando verso Francoforte aveva fatto credere di raggiungere la squadra in Germania. Invece ha solo fatto scalo, per andare a Lagos. Il club non ha fissato una data specifica per il rientro, permettendogli di seguire le terapie circondato dai suoi cari. L’input della dirigenza è soltanto che sia già a Napoli quando potrà riprendere ad allenarsi.

Un programma più intenso per il recupero comincerà la prossima settimana e, in virtù di simili considerazioni, proprio in quei giorni è previsto il suo ritorno in Italia.

I test che sosterrà in campo, in ogni caso, daranno risposte più specifiche sui tempi dell’atteso rientro. La data da cerchiare in rosso è per la trasferta di Bergamo del 25 novembre.

