Osimhen resta in Nigeria, resterà lì ancora un po’ (Gazzetta)

Non tornerà prima della settimana prossima. L’input della dirigenza è soltanto che sia già a Napoli quando potrà riprendere ad allenarsi

Osimhen resta in Nigeria, non tornerà prima della settimana prossima. Lo scrive la Gazzetta con Salvatore Malfitano.

Victor Osimhen è in Nigeria dallo scorso 24 ottobre e ci resterà ancora per un po’ di tempo. Era partito il giorno della sfida di Champions League con l’Union Berlino e volando verso Francoforte aveva fatto credere di raggiungere la squadra in Germania. Invece ha solo fatto scalo, per andare a Lagos. Il club non ha fissato una data specifica per il rientro, permettendogli di seguire le terapie circondato dai suoi cari. L’input della dirigenza è soltanto che sia già a Napoli quando potrà riprendere ad allenarsi.

Un programma più intenso per il recupero comincerà la prossima settimana e, in virtù di simili considerazioni, proprio in quei giorni è previsto il suo ritorno in Italia.

I test che sosterrà in campo, in ogni caso, daranno risposte più specifiche sui tempi dell’atteso rientro. La data da cerchiare in rosso è per la trasferta di Bergamo del 25 novembre.

IL PROBABILE ADDIO L’ESTATE PROSSIMA

Osimhen, l’ipotesi più probabile è l’addio l’estate prossima (Gazzetta).

Scrive la Gazzetta, con Maurizio Nicita, sulla vicenda contrattuale di Osimhen.

Sullo sfondo resta la questione contrattuale, rimasta irrisolta dopo un’estate di tira e molla. De Laurentiis è ancora convinto di poter riaprire la trattativa per prolungare oltre il 2025 l’attuale accordo. Ma in estate non si era approdato a nulla. Il presidente aveva affermato che era stato il giocatore a tirarsi indietro dopo una stretta di mano. Ma dopo la minaccia di smentita della controparte lo stesso club ha cercato in un comunicato di “addolcire” la posizione. Ma i presupposti di un accordo sono lontani e la soluzione più probabile sarà quella di un addio nella prossima estate. Ma fino a quel momento Osimhen darà il massimo per la causa azzurra.

