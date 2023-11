Osimhen a Napoli all’ora di pranzo, poi si valuteranno i tempi di recupero (Gazzetta)

È rimasto per due settimane a Lagos per risolvere problemi personali. Per Garcia dovrebbe rientrare dopo la sosta contro l’Atalanta

Osimhen a Napoli all’ora di pranzo, poi si valuteranno i tempi di recupero. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. Osimhen, come detto ieri anche dall’allenatore Rudi Garcia, dovrebbe rientrare dopo la sosta a Bergamo contro l’Atalanta. Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Oggi all’ora di pranzo Victor Osimhen atterra a Capodichino e rientra a Napoli da dove era partito la mattina del 24 ottobre, dunque è rimasto per due settimane a Lagos per risolvere problemi personali e cominciare a curare i suoi muscoli, in particolare quello del bicipite femorale destro, rimasto infortunato in Portogallo, durante un’amichevole Nigeria-Arabia Saudita dello scorso 13 ottobre. Adesso si entrerà nella fase più importante del recupero, con l’atleta che ha seguito in Africa il programma di terapie affidatogli dallo staff medico del Napoli, che domani mattina potrà iniziare a valutarlo a Castel Volturno per capire quali potranno diventare i tempi effettivi di recupero.

Nessun ritardo nel recupero, come qualcuno vociferava, anche se poi ovviamente saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a far capire meglio quando le elastiche e preziose fibre muscolari del nigeriano saranno capaci di “esplodere” per tornare in campo e dare il massimo.

IL CT DELLA NIGERIA

Osimhen, il ct della Nigeria Peseiro è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare di Victor e non solo.

Osimhen è arrivato ottavo al Pallone d’Oro. Pensa che un giorno possa vincerlo?

«Essere arrivato ottavo al mondo e primo in Africa in questa votazione, è straordinario. Ha 24 anni, ha tanta strada da fare e su quella strada deve puntare ad essere il migliore».

Cosa ne pensa di tutto quello che gli è successo di recente e come lo ha visto nel ritiro con la Nigeria?

«È un giocatore con un’enorme forza mentale. Alla luce di tutto quello che ha passato, ha reagito da campione. Lavorando con noi lo ha dimostrato».

Lo vede ancora felice al Napoli? Gli consiglierebbe di rimanere, oppure è il momento per lui di fare un ulteriore salto, magari a fine stagione?

«In questo momento è triste perché è infortunato e quindi non può fare quello che ama di più, cioè giocare per la sua squadra, il Napoli. Per le sue capacità, per quello che ha dimostrato, ha ed avrà sempre i migliori club del mondo che lo vorranno».

ilnapolista © riproduzione riservata