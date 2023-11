Neymar aveva già una frattura da stress al piede destro quando è arrivato al Psg (l’Equipe)

Nel 2017 arrivò a Parigi già infortunato. Il medio Eric Rolland: «Col senno di poi, si poteva mobilizzare il giocatore dopo la sua firma»

Neymar è sempre stato un calciatore controverso, per stile di vita, gioco e infortuni subiti durante la carriera. Adesso è ai box, l’Al Hilal spera di averlo prima possibile, ma è la sua carriera ci ricorda che si tratta di un giocatore piuttosto fragile. L’Equipe infatti ha rivelato come al suo arrivo al Psg, Neymar era già infortunato. Aveva una frattura al quinto metatarso del piede destro.

“Gli anni parigini di Neymar sono stati segnati, e appesantiti, da numerosi infortuni. In totale, il brasiliano avrà giocato meno della metà delle partite della sua squadra durante i sei anni trascorsi a Parigi. Si tratta, in particolare, dei suoi tre infortuni più gravi al piede destro: la frattura del quinto metatarso nel febbraio 2018, seguita nel gennaio 2019 da una recidiva nello stesso punto, e l’operazione nel marzo 2023 alla caviglia dopo la distorsione. Neymar ha subito una frattura da stress al quinto metatarso del piede destro prima del suo trasferimento al Psg”.

Per capirci qualcosa di più, il quotidiano francese ha intervistato un medico, Eric Rolland. Il medico ha riferito all’Equipe che non si sapeva nulla perché si «doveva rispettare la riservatezza medica».

E ancora:

«I fattori per spiegare i ripetuti infortuni di Neymar sono molteplici. C’è la sua morfologia, la sua costituzione fisica. Si spiega anche il suo stile di gioco, fatto di dribbling e appoggi molto dinamici. Poi, se guardiamo da vicino i suoi infortuni, sono tutti di natura traumatici. Entrambe le volte si è infortunato dopo duelli che lo hanno sbilanciato negli appoggi. Non ha avuto una serie di problemi muscolari, quindi suggerire che questi infortuni siano legati al suo stile di vita non è né giusto né accurato».

Ma il Psg se sapeva dell’infortunio, perché non ha fatto nulla. O comunque poteva agire diversamente?

«Ma a volte queste fratture da stress non peggiorano e non richiedono un intervento. Difficile dirlo davvero, anche se forse sarebbe stato utile, col senno di poi, mobilizzare il giocatore più costoso della storia per diversi mesi dopo la sua firma».

La “fine” della carriera di Neymar ha una data: 25 febbraio 2018. Il Psg giocava contro il Marsiglia e Neymar subì allora il suo primo serio infortunio al piede destro. Da lì in poi ha saltato più della metà delle partite al Psg.

ilnapolista © riproduzione riservata