Napoli-Union Berlino, gioca Mario Rui

Torna Natan in difesa, a sinistra c’è Mario Rui. Bonucci parte titolare per i tedeschi.

Stasera alle 18:45 si disputerà la sfida di Champions Napoli-Union Berlino allo stadio Maradona.

Ecco le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione: Contini, Gollini, Juan Jesus, Elmas, Simeone, Olivera, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, zanoli, Gaetano.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Leite; Juranovic, Khedira, Haberer, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofana. Allenatore: Urs Fischer.

A disposizione: Schwolow, Stein, Gosens, Aaronson, Volland, Behrens, Trimmel, Tousart, Knoche, Kral, Dehl.

L’obiettivo dell’Union Berlino spiegato dal difensore Diogo Leite: «Facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra qualità, la cosa più importante sarà riuscire ad ottenere un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire finalmente da questo periodo negativo. Siamo stati anche sfortunati, abbiamo avuto – in alcune partite – l’opportunità di segnare e non lo abbiamo fatto. Vincere in Champions darebbe una carica in più»

La sfida tra Napoli e Union Berlino è teatro di scontri già da ieri sera. Quello che è successo:

Ultras Union Berlino a Napoli, scontri con la polizia: 11 arresti, negozi devastati in centro.

Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l’infausto precedente dello scorso anno con l’Eintracht Francoforte. Ieri c’è stata guerriglia in pieno centro a Napoli tra ultras Union Berlino e la polizia.

Come la scorsa stagione i tedeschi – incappucciati con felpe bianche – hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze dell’ordine: è andata in scena una guerriglia urbana, negozi devastati tra via Toledo e piazza Dante.

È stata una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine – riferisce la Gazzetta dello Sport – che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni dei gruppi ultras napoletane.

Ci sono feriti tra le forze dell’ordine, undici persone sono state arrestate.