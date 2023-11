Union Berlino, Diogo Leite: «A Napoli possiamo uscire dal nostro periodo nero»

Stasera si terrà la partita di Champions tra il Napoli e l’Union Berlino. La squadra tedesca non si trova in un bel momento: tra champions league e campionato da settembre la squadra ha trovato solo sconfitte.

Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino, parla della situazione della sua squadra e del desiderio di ritrovare la vittoria a Napoli alla “Gazzetta dello Sport”

Su come l’Union potrebbe riprendersi dal suo periodo nero: «Facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra qualità, la cosa più importante sarà riuscire ad ottenere un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire finalmente da questo periodo negativo. Siamo stati anche sfortunati, abbiamo avuto – in alcune partite – l’opportunità di segnare e non lo abbiamo fatto. Vincere in Champions darebbe una carica in più»