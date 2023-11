Napoli, segnali incoraggianti per Osimhen: c’è fiducia per l’Atalanta (Sky)

«Zielinski ristabilito. Per Lindstrom un problema alla caviglia. A Castel Volturno blitz di Insigne, saluti con Mazzarri che lo ha lanciato in Serie A»

Il Napoli continua a lavorare in vista di della partita contro l’Atalanta. La prima di Mazzarri da nuovo allenatore del Napoli, subito una partita difficile per Walter che però può contare sul rientro di diversi titolari. Come annunciato da Francesco Modugno, inviato di Sky Spor, Osimhen può essere convocato per la sfida contro l’Atalanta.

Il nigeriano non ha ancora il ritmo giusto per affrontare i 90 minuti, ma può essere una carta importante da giocarsi a partita in corso. Questa mattina a Castel Volturno ha iniziato a lavorare con il pallone, davanti agli occhi anche di Lorenzo Insigne. L’ex giocatore del Napoli ha fatto visita al nuovo allenatore. Le parole di Modugno:

«Segnali incoraggianti per Victor Osimhen, lavoro ancora a parte ma inizia a comparire il pallone. Cresce la fiducia per una convocazione, un’impiego ipotizzato che dovrà essere gestito per avere delle possibilità che Victor possa esserci contro l’Atalanta. Anche Zielinski ristabilito, sulle sue condizioni per un po’ di influenza si era quasi creato un caso diplomatico. Sta sensibilmente meglio ed tra quelli su cui Mazzarri può contare. Mazzarri sta provando il 4-3-3 e sta cominciando a fare il suo Napoli, è rientrato anche Olivera, importante visto il problema di Mario Rui. C’è da scegliere il centravanti, ballottaggio tra Raspadori e Simeone. Mazzarri attende Lindstrom, per lui un problema alla caviglia e aspetta Anguissa, stanco dalle fatiche in nazionale. A Castel Volturno, non c’era De Laurentiis, ma c’è stato Insigne. Un blitz sul filo della nostalgia. Saluti con Mazzarri che lo ha lanciato in Serie A. Un segnale tangibile di una storia del Napoli che è anche la storia di Insigne».

Insigne-Lazio, si può fare ma ci sono passaggi ineludibili. Uno su tutti, Lorenzo deve allontanarsi e di tanto dallo stipendio netto attuale che è di 11,5 milioni.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.

C’era una volta l’America nel suo futuro, non c’è più. Il campionato del Toronto si è concluso con un ultimo posto. Insigne ha giocato solo una delle ultime cinque partite. A fine ottobre è entrato in collisione con un tifoso. La sua famiglia già da tempo spingeva per tornare a casa, i tormenti calcistici stanno accelerando il rientro. Vuole rilanciarsi alla grande.

