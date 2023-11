Napoli, primo giorno di Mazzarri a Castel Volturno LIVE

Le prime parole del tecnico: «Sono stanco, sono giorni che non dormo». Arrivato Castel Volturno a mezzogiorno, poi è arrivato anche De Laurentiis

Mazzarri oggi inizia la sua nuova avventura al Napoli. De Laurentiis lo ha scelto dopo aver esonerato Rudi Garcia. Tocca al tecnico toscano risollevare il morale di un ambiente reduce da un avvio di stagione piuttosto deludente.

Mazzarri è arrivato a Castel Volturno per dirigere i primi allenamenti con la squadra. Presenti anche diversi big che non sono andati nelle rispettive nazionale. Da Meret a Rrahmani, da Osimhen a Ostigard.

ORE 13:20 – Anche De Laurentiis a Castel Volturno

Anche il presidente del Napoli è arrivato al centro sportivo. Le prime immagini

Walter #Mazzarri è arrivato a Castel Volturno accompagnato da Edo #DeLaurentiis. Circa 10 minuti dopo è arrivato anche ADL. Presente anche Gianluca #Grava che dovrebbe entrare a far parte dello staff del nuovo mister del #Napoli pic.twitter.com/FtFJFNnk8Y — Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) November 15, 2023

ORE 13:00 – Le prime parole di Mazzarri

Su Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino riporta le prime parole del tecnico toscano che si è intrattenuto qualche istante con i tifosi presenti all’esterno dell’Hotel Serapide. «Sono stanco, sono giorni che non dormo». Insieme all’allenatore toscano anche Niccolò Frustalupi suo storico vice in azzurro dal 2009 al 2013.

ORE 12:30 – Mazzarri arriva a Castel Volturno.

A riprendere l’arrivo del mister le telecamere di Sportitalia

𝐖𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚𝐫𝐫𝐢 𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 È arrivato da pochi minuti nel centro sportivo del Napoli Walter Mazzarri, pronto ad iniziare la nuova avventura sulla panchina dei partenopei⚽️@manuelparlato 📹#sportitalia #napoli #mazzarri pic.twitter.com/zQ5RHYuUvx — Sportitalia (@tvdellosport) November 15, 2023

Le parole dell’ex calciatore Christian Maggio a Sky

«Che sia la scelta giusta lo scopriremo strada facendo, al Napoli serviva un allenatore con un carisma diverso da Garcia. Personalmente conoscono Mazzarri, per me è stato importante, perché oltre alla crescita umana mi ha fatto crescere a livello calcistico. Posso solo che ringraziarlo. Ci vuole tempo, è un allenatore che è un po’ simile a Sarri. Crede molto nei suoi valori e nel lavoro, la sosta in questo momento aiuta molto. Mi auguro che da qui a lungo andare, farà un percorso positivo».

