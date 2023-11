Morgan a rischio a X Factor, litiga con tutti e Sky medita di farlo fuori (Corsera)

Sia i colleghi giurati sia la produzione sono perplessi. I telespettatori sembrano non gradire più questo clima di continua tensione.

Morgan a rischio a X Factor, litiga con tutti e Sky medita di farlo fuori. Lo scrive anche il Corriere della Sera.

La notizia gira in modo insistente: Morgan potrebbe lasciare «X Factor» dopo le polemiche degli ultimi giorni. Sky tace, prende tempo. Valuta. Le indiscrezioni su un addio anticipato al talent da parte del coach musicista, si moltiplicano. Ed è comprensibile che sia i colleghi giudici, che la produzione siano piuttosto perplessi dal comportamento di Morgan.

L’ultima puntata di giovedì scorso è stata particolarmente tesa: Morgan è riuscito a polemizzare con tutti: Fedez, Francesca Michielin, Dargen D’Amico, Ambra. Ed è stata proprio lei a dire: «Non è un bello spettacolo quello al tavolo stasera». Neanche il tempo di finire la frase che subito, con fare aggressivo, Morgan le rispondeva: «È bella la retorica della lacrima». (IL VIDEO)

Ha regalato una battuta al vetriolo anche a Francesca Michielin che aveva fatto una gaffe non sapendo che Ivan Graziani era morto.

Poi, l’attacco anche a Fedez che era intervenuto proprio per difendere la Michielin e gli ha chiesto di smetterla.

Non sia mai! «Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per farlo?», gli risponde Morgan, riferendosi ai problemi di salute rivelati recentemente dal rapper.

Infine la lite con Ambra. Morgan il giorno dopo sui social si è scusato per la rispostaccia a Fedez sulla depressione.

Prosegue il quotidiano:

Come si può capire giovedì sera la musica non ha avuto molto da dire. Che Morgan sia eccentrico e polemico è cosa nota (e viene chiamato evidentemente anche per questo), ma forse la misura è colma. I telespettatori di «X Factor» sembrano non gradire più questo clima di continua tensione e gli artisti in gara paiono soffrire l’idea di esibirsi in un clima da arena.

