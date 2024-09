Meret illude con una strepitosa parata su Rudiger, poi combina il disastro

Simeone forse meritava di restare in campo. Mazzarri ci stava quasi riuscendo, troppo timido.

Le pagelle del tifoso di Real Madrid-Napoli 4-2



Meret: Ragazzo d’oro. Non può nulla sui primi due goal, ci illude con una strepitosa parata su Rudiger poi combina il disastro. Liscia su Paz non esce ( ma non esce mai) sul centro di Bellingham per il 4-2. Subbuteo 4.5

Di Lorenzo: GioGio ci lascia gustare un lato di sê a noi sinora sconosciuto. Maltratta Bellingham, serve un assist, anzi uno e mezzo, alza gli occhi al cielo ed invoca la pazienza… Giobbe 6.5

Rrahamani: Se la tua squadra prende quattro goal non puoi arrivare alla sufficienza. Si regala una sgroppata offensiva di livello, galletggia sulla linea passivamente, si piega nel finale . Torre degli scacchi 5.5

Natan: Poteva scappare prima sul gol di Bellingham ma l’errore non lo condiziona. Resta sul pezzo, lavora per sê e per Juan Jesus, si scioglie nel finale. Argilla 5

Juan Jesus; Va apprezzato per il sacrificio ma è in evidente difficoltà in quella posizione. Crossano tutti dal suo lato. Dopo un’ora crolla anche fisicamente e si appiggia all’esperienza. 5

(Zanoli: Ehi io esisto, sembra dire. Gioca poco ma fossi in Walter… Speranza S.V)

Lobotka: Senza Modric in campo serviva a lui rubare l’occhio. Soffre più del solito, si regala una partita da mediano più che da regista. Esce senza infamia né lode. Nebuloso 5

(Raspadori: Poco da fare e poco da scrivere S.V.)

Anguissa; Primo tempo da sonno delle prime ore in ufficio. Nella ripresa cambia la sua partita e quella dei compagni . Segna un gran gol poi però brucia un tre contro uno clamoroso ma regge fino alla fine. Ancora 6

Zielinski: Non ruba l’occhio anzi sembra non riuscire mai ad entrare in partita. Rediger lo stende e meritava il rosso. Esce imcazzato, finalmente si incazza anche lui. Pausa 5

(Elmas . Prova ad incidere ma fa fatica. Prova a creare scompiglio ma resta palo. Evanescente 5)

Politano: Partita dura per uno come lui. Si accende davvero poco. Esce senza aver calciato una volta in porta. Nervoso 5

(Cajuste non ha lo stesso impatto di Bergamo anche perché questo è il Real: Timido 5)

Kvara: Tutti lo aspettavano anche Carvajal che lo limita. Senza uno che spinge dal suo lato è costretto sempre all’uno contro due. Crea per creare ma spreca troppe energie per recuperare palloni. Linea retta 6

Simeone; Primo tempo che poteva chiudersi con una doppietta. Due tiri in porta, un gol ed una parata. Esce ma forse meritava di restare in campo. Gasato 6,5

(Osimhen; Deve ritrovare ritmo e gamba Resta isolato al di là del centrocampo, ci prova ma è troppo poco, troppo. In Attesa 5

Mazzarri: Gli era quasi riuscita l’impresa di cogliere la qualificazione a Madrid. Prova a mantenere il risultato con i cambi e a riprenderlo con le due punte Deve fidarsi dei suoi princìpi più che dei principi. Timoroso 5

