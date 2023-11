Mazzarri: «Farò capire alla squadra che non bisogna sottovalutare niente per vincere le partite»

In conferenza: «Fisiologiche le difficoltà di quest’anno. Sono qui per far capire con la mia esperienza quali sono i pericoli»

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha chiarito il perché ha accettato di tornare a Napoli. Era scontata la domanda su come risollevare il gruppo e la risposta di Mazzarri è stata piuttosto chiara.

Napoli in momento difficile, cos’ha detto alla squadra?

«La cosa più facile da dire è che dopo 23 anni nel calcio, pur non avendo vinti Scudetto ma quella Coppa Italia dopo oltre 20 anni senza vincere e ricordo cosa accadde dopo quella vittoria con la Juventus. Ai ragazzi ho detto che probabilmente una squadra che non è abituata a vincere è fisiologico che concedesse qualcosa quest’anno. Ma anche ai ragazzi ho detto che ci sono particolari che fanno la differenza, i ragazzi stessi inconsciamente mollano alcuni particolari e rincorse agli avversari. Ho visto che c’è un cambiamento enorme nel calcio. Fisiologico che quest’anno sarebbe stato più difficile, io sono venuto per far si che con la mia esperienza gli faccio capire i pericoli, gli dico che non bisogna sottovalutare niente per vincere di nuovo le partite».

Nemmeno il calendario spaventa Mazzarri. In conferenza stampa ha ricordato che ha vissuto una situazione simile già alla sua prima esperienza al Napoli. Il mister ha però chiaro qual è il focus:

«Sono nato per soffrire. Anguissa l’ho visto oggi per la prima volta. Non posso dirgli tante cose. Ho parlato con quelli con cui potevo farlo, con chi c’era. Un po’ di esperienza ce l’ho, hanno capito cosa gli ho detto a quei pochi con cui ho parlato. Ho detto loro che vigilerò sui particolari. Piano piano capirò meglio se quello che ho percepito è la realtà».

