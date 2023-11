Aspettative alte, ma Mazzarri crede nel suo lavoro, nel suo rapporto con i giocatori e nella squadra sulla carta ancora da scudetto

Mazzarri è stato accolto come un Messia dai tifosi del Napoli (Gazzetta)

Ecco cosa scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:

Adesso tocca a Walter, accolto dai tifosi del Napoli come un Messia per quanto di buono ha saputo fare in passato. Le aspettative sono alte, ma Mazzarri crede fortemente nel suo lavoro, nella sua capacità di entrare in empatia con i giocatori e nella qualità di una squadra sulla carta ancora da scudetto, nonostante una classifica che la vede già a dieci punti dalla capolista. Il tecnico ha avuto modo di confrontarsi con Osimhen e Kvara, ieri anche con capitan Di Lorenzo, il leader silenzioso che ha scelto Napoli a vita. Con fiducia e gratitudine.

RANIERI FAVOREVOLE AL RITORNO DI MAZZARRI A NAPOLI

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 dell’Italia di Luciano Spalletti, che stasera affronterà l’Ucraina:

«Credo che Spalletti abbia ricreato l’ambiente giusto, la squadra sta giocando bene, giocano tutti come un unico uomo, tutti in movimento, sempre tutti disponibili a farsi vedere, ad attaccare, a pressare, per cui sarà una partita molto importante, decisiva naturalmente, ma io sono fiducioso».

Sul ritorno di Mazzarri in Serie A al Napoli, Ranieri ha dichiarato:

«Credo sia una scelta giusta, Mazzarri conosce l’ambiente, ha fatto benissimo, vuole rimettersi in gioco ed è giusto, gli auguro ogni bene, perché è un allenatore che ha fatto tanto bene al calcio. Spero per noi di andare lì a prendere qualcosina perché ne abbiamo bisogno».

Il Cagliari affronterà il Napoli il 16 dicembre.

ilnapolista © riproduzione riservata