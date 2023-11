Ranieri: «Mazzarri ha fatto bene al calcio, il Napoli ha fatto la scelta giusta»

A Rai Radio 1: «Spero per noi di andare lì a prendere qualcosina [Napoli-Cagliari ci sarà il 16 dicembre]. La Nazionale di Spalletti gioca come un unico uomo».

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 dell’Italia di Luciano Spalletti, che stasera affronterà l’Ucraina:

«Credo che Spalletti abbia ricreato l’ambiente giusto, la squadra sta giocando bene, giocano tutti come un unico uomo, tutti in movimento, sempre tutti disponibili a farsi vedere, ad attaccare, a pressare, per cui sarà una partita molto importante, decisiva naturalmente, ma io sono fiducioso».

Sul ritorno di Mazzarri in Serie A al Napoli, Ranieri ha dichiarato:

«Credo sia una scelta giusta, Mazzarri conosce l’ambiente, ha fatto benissimo, vuole rimettersi in gioco ed è giusto, gli auguro ogni bene, perché è un allenatore che ha fatto tanto bene al calcio. Spero per noi di andare lì a prendere qualcosina perché ne abbiamo bisogno».

Il Cagliari affronterà il Napoli il 16 dicembre.

IL CORSPORT SUI DUBBI DI FORMAZIONE DI ATALANTA-NAPOLI:

Ora che si ricomincia, e le parole voleranno via con il vento, nel misterioso Napoli che sta nascendo planerà prepotente la sagoma di Victor Osimhen, la sua natura travolgente, quella esuberanza da trentuno reti che può aiutare a guardare al futuro con fiducia. Meno sei, Bergamo già si staglia all’orizzonte, è una partita e pare quasi uno spartiacque e Osi ci prova, tenta di esserci. In porta, per cominciare, ci sarà Gollini, in una serata da ex che promette brividi, perché certe sensazioni non si dimenticano: Meret è fuori causa: «lesione di basso grado del muscolo tibiale». E poi, sempre in difesa, a sinistra bisognerà arrangiarsi con l’Olivera affaticato, quello che si porterà addosso le fatiche per le gare con la Nazionale e per i viaggi affrontati (torna venerdì).

ilnapolista © riproduzione riservata