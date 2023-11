Mazzarri si considera l’uomo giusto per il Napoli: «ho studiato a memoria il gioco di Spalletti»

Una settimana fa lo ha detto in un’intervista al Corsport spiegando anche che «A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante»

Dunque al momento è Walter Mazzarri il nome possibile ‘per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis ieri ha parlato con Tudor, ma sembra che non si sia trovato l’accordo per farlo subentrare in panchina al posto di Garcia.

Oggi è il giorno di Mazzarri. L’ex allenatore azzurro dovrebbe parlare oggi col presidente, ma appare chiara la sua disponibilità di tornare alla guida del Napoli considerando quanto detto appena una settimana fa a Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

«A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante. Napoli è un posto affascinante. Se dovessi avere, come ho avuto, delle chance di rientrare, mi piacerebbe trovare gente disposta a capire il calcio che intendo fare. Mi piace insegnare, migliorare i giocatori, impostare un lavoro serio. Programmare: chiedo troppo?».

Del resto Mazzarri ha ammesso di aver studiato il gioco di Spalletti

«Il Napoli che mi piaceva tanto l’anno scorso con Spalletti me lo sono studiato a memoria. Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. Ma finisce qui. Non ho sentito nessuno del Napoli. Sono balle».

E che che sarebbe rimasto a Napoli anche la prima volta

«Da quando è presidente De Laurentiis sono quello che c’è stato più a lungo. Voglio solo dire che con lui ho avuto un rapporto stupendo. E se fosse stato per De Laurentiis sarei rimasto tanti anni ancora, come si usa in Inghilterra. Però, lo dissi anche a suo tempo, dopo quattro anni se non cambi tutti i giocatori o non ne cambi tanti, diventi troppo prevedibile. È anche una questione di linguaggio. Pensai che fosse quello il momento di andar via».

Sportitalia ha lanciato oggi un’indiscrezione su Mazzarri

Tudor, oggi ma non domani. Tudor e solo Tudor. Ma se Tudor non arriva che si fa? Se l’ex allenatore dell’Udinese vuole un anno e mezzo chi prendiamo? Il Presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha pensato tutta la notte e vuole farsi trovare pronto in caso di mancato accordo, entro oggi. Walter Mazzarri è l’uomo per tutte le stagioni a Napoli. 6 mesi e via. Poi nuovo progetto. Sono ore delicate dove si decide la stagione del Napoli. Un indizio per Mazzarri, secondo quanto raccolto da Sportitalia: aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Stava per partire ma ha rinunciato alla partenza. I motivi li scopriremo entro poche ore”

ilnapolista © riproduzione riservata