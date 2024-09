Martín: «Non mi sento battuto da Bagnaia, il mio rivale più grande è la mia testa»

Al Paìs: “Quando ho cominciato a vedere il titolo ho smesso di divertirmi e vincere è diventata un’ossessione”

“Il mio più grande rivale sono io, il pericolo più grande è la mia testa”. Firmato Jorge Martín, che ha perso il Mondiale di Motogp solo a Valencia, all’ultima gara. E che per troppa voglia di spaccare il mondo stava facendo una “strage” di colleghi in pista: per poco non ha tranciato Bagnaia, poi c’è riuscito con Marc Marquez. Intervistato dal Paìs ammette di essere “devastato”.

“Avevo pensato che fosse molto difficile. Non mi arrendevo, ma avevo abbastanza assimilato questo secondo posto. Quando sono caduto ho pensato: e questo è tutto. Era quello che immaginavo. È il sogno della mia vita, ma continuerò a lavorare per avere nuovamente questa opportunità. Alla fine non ho perso il Mondiale nella gara di domenica, ma sono stati piuttosto una serie di errori a portarmi a 14 punti invece che ad un certo vantaggio. L’importante ora è correggere quegli errori”.

“È stato un anno molto teso. Da un team satellite non è mai facile. A livello tecnico hai l’equipaggiamento di fabbrica e una moto molto competitiva, ma a livello di ingegneri e numero di persone che lavorano per te il gruppo è molto più piccolo. Questo complica le cose, ma allo stesso tempo ti unisce di più come squadra”.

Cosa diresti che ha fatto pendere la bilancia a favore di Bagnaia? “Penso a due gare specifiche, Indonesia e Australia. È stato il momento in cui mi sono visto superiore rispetto ai miei rivali. Questa eccessiva sicurezza mi ha portato a commettere alcuni errori. Non devi solo essere il più veloce, ma il più completo. E non lo sono stato. Non mi sento come se mi avesse battuto in pista, uno contro uno. In questo momento penso che il mio più grande rivale sia me stesso, il pericolo più grande è la mia testa“.

Quando ha cominciato a lottare per il titolo “ho smesso di divertirmi e vincere è diventata un’ossessione. Ho pensato troppo all’obiettivo finale e non mi sono goduto la giornata. Non ho permesso guasti, né sviste. Ciò ha creato un’atmosfera negativa all’interno del gruppo che non mi ha aiutato, anche se abbiamo comunque vinto delle gare. Una volta capito questo, ho cambiato nuovamente mentalità. Dopo il Qatar mi sono detto: non può continuare così, dobbiamo divertirci. Alla fine il cambiamento è arrivato quando ho capito che potevo arrivare secondo, quando ho tolto quella pressione”.

