Marotta: «Zielinski per ora nessun approccio. Sarà lui a decidere il suo futuro nel Napoli»

A Dazn: «Quando si parla di svincolati bravi come lui, i nomi vengono abbinati sempre a club come il nostro»

Le ultime indiscrezioni di mercato parlavano dell’Inter a caccia del centrocampista del Napoli, Ptior Zielinski. La Gazzetta nei giorni corsi aveva parlato di un contratto di circa 4 milioni pronto per il polacco nella prossima stagione se avesse deciso di non restare ancora in azzurro. Oggi ha risposto a queste indiscrezioni l’a.d. interista Beppe Marotta ha parlato a 360 gradi del mercato, passato e futuro prima della sfida contro l’Atalanta

«Scamacca è stato uno dei tanti sondaggi fatti la scorsa estate, poi ci siamo tirati indietro perché non c’erano le condizioni. Non è vero che Scamacca ha rifiutato l’Inter: lui giustamente ha valutato anche altre proposte, in particolare quella dell’Atalanta, ma noi a quel punto non eravamo più in sintonia sull’affare ed eravamo già andati su altri obiettivi».

Marotta su Lautaro

«Lautaro è un ragazzo maturo e un professionista serio. Ha capito che l’Inter può dargli sicurezza anche in ambito di crescita professionale. Ora è capitano e indossare la fascia di una squadra come l’Inter è un orgoglio. Speriamo possa rimanere a lungo come nostro simbolo: non si può mai prevedere nulla per quel che riguarda il futuro, ma lui ha espresso perfettamente la sua volontà».

Tempistiche per il rinnovo?

«Ci vorrà il tempo giusto, così come per altri. Il rinnovo in presenza di accordi così lunghi non è una priorità, ma vogliamo tenerlo con noi».

Finale con l’idea Zielinski che, senza il rinnovo, dal 1° luglio sarà svincolato:

«Quando si parla di svincolati bravi come lui, i nomi vengono abbinati sempre a club come il nostro, ma per ora non c’è nessun approccio. Ausilio e Baccin monitorano sempre il mercato e vedremo se ci saranno occasioni. Starà a lui decidere il suo futuro con il Napoli»

Il polacco dopo aver rinunciato ai soldi dell’Arabia Saudita (tanti, circa 15 milioni netti a stagione offerti dall’Al Ahli) per rimanere a Na- poli, ancora non ha trovato l’intesa col club per il prolungamento quadriennale: l’accordo sembrava vicinissimo ad agosto, ma la situazione è al momento in stand by, tanto che Juve e Inter stanno valutando la possibilità di metterlo sotto contratto già da gennaio ma per la prossima stagione, per un affare a costo zero.

ilnapolista © riproduzione riservata