Lotito: «La passione del calcio viene meno perché noi presidenti parliamo solo di soldi»

«Siamo uno dei pochi Paesi che non ha stadi e centri sportivi all’altezza. Serve una cabina di regia nazionale»

Video collegato dal Senato al Dla Piper Forum che si è svolto oggi pomeriggio a San Siro, c’era anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha parlato del Flamino:

«Lo stadio di proprietà è fondamentale per i ricavi del club. Il Bayern Monaco, tanto per fare un esempio, ha guadagni dallo stadio spaventosi; l’Inter ha incasso 11 milioni dai biglietti della scorsa semifinale di Champions… Immaginate cosa potrebbe succedere se tutti gli stadi italiani fossero moderni. Purtroppo però il nostro calcio ha impianti che fanno parte del passato e non sono in linea con gli standard europei. Io volevo costruire uno stadio avveniristico a Roma, con la stazione all’interno e con la possibilità per i romani di arrivarci con la barca. Veltroni me lo impedì… Siamo uno dei pochi Paesi che non ha stadi e centri sportivi all’altezza. Serve una cabina di regia nazionale che faccia un piano per eliminare i cavilli e le norme che ostano la costruzione di nuovi impianti. Sono 40 anni che non si costruisce uno stadio in Italia… Bisogna cambiare marcia e andare oltre».

Il presidente della Lazio parla anche del nuovo contratto dei diritti tv della Serie A

«Qua non si tratta di essere soddisfatti o no. I fondi vedono il calcio come un investimento interessante perché ci sono margini di guadagno. Il calcio però è fatto anche di passione, dell’interesse dei tifosi, di romanticismo… Il romanticismo, del quale noi presidenti dobbiamo tenere conto, viene meno perché si parla solo di soldi. Noi abbiamo salvato il sistema calcio dilazionando lo scorso anno il pagamento delle imposte in 5 bilanci».

Lotito sul Decreto Crescita?

«Più che eliminare ora questa norma, una decisione che creerebbe indubbi problemi ai calciatori che sono venuti in Italia con questa norma, bisogna magari fissare la sua scadenza nel 2028»

