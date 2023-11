Lazio-Roma è “il derby degli alibi preventivi” (Repubblica)

Inutili le lamentele di Sarri e Mourinho che non hanno memoria storica di ciò che accade nei maggiori campionati europei

Matteo Pinci sulle pagine di Repubblica definisce Lazio-Roma “il derby degli alibi preventivi” riferito alle lamentele che i due tecnico, Zare e Mourinho stanno già mettendo in scena.

È partito Maurizio Sarri, lamentandosi di dover affrontare la Roma al termine della settimana di Champions e gli ha fatto subito eco Mourinho, ma attenzione spiega Pinci a non perdere la memoria storica. È chiaro che in Italia dove ci sono molti scontri diretti per i primi quattro posti.

Basta tornare a sabato 28 ottobre, dunque appena due settimane fa. In Spagna si giocava Barcellona-Real Madrid, giusto quattro giorni dopo il match dei blancos e tre dopo quello dei blaugrana in Champions. Entrambe in coppa avevano vinto soffrendo, 2-1, stesso punteggio con cui poi si sarebbe imposto il Madrid nel Clásico, la partita più attesa di Spagna e forse d’Europa. Collocata comunque alla fine di un turno di coppe. In fondo in quel weekend si giocò anche il derby di Manchester: 3-0 per il City che aveva giocato il mercoledì, 24 ore dopo lo United.

Mourinho su Lazio-Roma ieri dopo aver perso contro lo Flavia Praga

«Sono cose completamente isolate. A me piace sempre isolare le cose. Quando hai giocatori che sono in una situazione difficile, cerchi di pensare alla prossima partita, come abbiamo fatto con Paulo e Bryan (Cristante, ndr), però questo non significa che la partita importante non era quella di oggi. Oggi era la partita, non abbiamo fatto male, abbiamo fatto partita orribile. Ok, c’è stata la reazione positiva, magari potevamo segnare l’1-1 perché lì la partita è cambiata e siamo diventati una squadra più positiva, però niente. Penso che meritiamo il peso della sconfitta».

