L’Arsenal attacca l’arbitraggio dopo la sconfitta a Newcastle

“Bisogna lavorare insieme per raggiungere gli standard arbitrali di livello mondiale richiesti dalla Premier League”

L’Arsenal contro gli arbitri dopo la sconfitta a Newcastle. Ecco le parole del club inglese:

“L’Arsenal Football Club sostiene con tutto il cuore i commenti post-partita di Mikel Arteta dopo gli errori arbitrali e VAR ancora più inaccettabili di sabato sera.

Vorremmo anche riconoscere l’enorme impegno e le prestazioni dei nostri giocatori e dei tifosi in trasferta al St James’ Park.

La Premier League è il miglior campionato del mondo con i migliori giocatori, allenatori e tifosi, che meritano tutti di meglio. Il Professional Game Match Officials Board (ossia l’ente che governa gli arbitri) deve urgentemente affrontare lo standard degli direzioni di gara.

Sosteniamo gli sforzi continui del responsabile arbitrale, Howard Webb, e saremmo lieti di lavorare insieme per raggiungere gli standard arbitrali di livello mondiale richiesti dalla nostra lega“.

Club statement — Arsenal (@Arsenal) November 5, 2023

Arteta è andato su tutte le furie in seguito alla sconfitta dell’Arsenal contro il Newcastle 1-o. Queste sono le parole del tecnico nel post-partita:

«Dobbiamo parlare del risultato o dobbiamo parlare di come diavolo è stato convalidato il gol, mi sento in imbarazzo. Devo essere io qui a parlare, cercare di difendere il club e chiedere aiuto. È una vergogna assoluta. Per più di una ragione, per tante ragioni, non dovrebbe essere goal. Sono più di 20 anni in questo paese, mi vergogno e non si può neanche lontanamente dire che questo è il miglior campionato del mondo. Il risultato non dovrebbe essere quello che è – ci sono molte ragioni per questo. Se c’era una squadra che voleva vincere la partita oggi era l’Arsenal».

ilnapolista © riproduzione riservata