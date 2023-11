La procura federale era già a conoscenza di un “fronte” Florenzi (Gazzetta)

In Figc nessuno è stato colto di sorpresa. Ma il fatto che Florenzi sia indagato per “esercizio abusivo di scommesse”, e non per “frode sportiva” tranquilizza

La parola chiave, ovvia, è “massima riservatezza”. Ma – lo scrive la Gazzetta dello Sport – “la notizia dell’iscrizione al registro degli indagati di Alessandro Florenzi non ha sorpreso la procura federale”. Anzi: “la procura federale era a conoscenza di un fronte Florenzi ma naturalmente le indagini della giustizia ordinaria devono avere la precedenza”.

In questo momento, scrive ancora la Gazzetta, “tutta l’attività investigativa è concentrata nelle mani dei pm. D’altronde la collaborazione fra i magistrati torinesi e il procuratore federale Giuseppe Chinè in questa indagine va avanti da tempo e sono stati già diversi gli incroci e gli scambi di informazioni sia sulla vicenda di Nicolò Fagioli sia su quella che ha coinvolto Sandro Tonali”.

La Gazzetta spiega che alla Giustizia sportiva non interessa se Florenzi scommettesse su piattaforme illegali, “ma l’eventualità che il calciatore possa avere scommesso su eventi sportivi organizzati da Uefa, Fifa e Figc. Cioè sul calcio. È lì che scatta la responsabilità che può portare a una squalifica di tre anni, possibilità che non si è concretizzata per Fagioli e Tonali in seguito alla scelta dei due di patteggiare accettando lo stop di 7 mesi (più 5 di prescrizioni alternative, vedi disponibilità a diventare testimonial anti ludopatia e a raccontare la propria storia in incontri organizzati dalla Figc) nel caso dello juventino, e di 10 (con 8 mesi di altre prescrizioni) per il centrocampista del Newcastle”.

La Gazzetta comunque tranquillizza: “Il fatto che Florenzi sia indagato per l’articolo 4, “esercizio abusivo di scommesse”, e non per la “frode sportiva” dell’articolo 1 della legge 401, lascia pensare che la situazione sia la stessa”. Il titolo è “La vicenda non andrà per le lunghe”.

Anche per la stampa, dunque, il problema non è di sistema (come ben invece scrive il Guardian) ma sempre questione di errori personali. Nel momento in cui scriviamo, d’altra parte, per trovare la notizia di Florenzi indagato bisogna andare al fondo della home page della Gazzetta. C’è ancora il trafiletto di stanotte.

