La presenza commissariale di De Laurentiis a Castel Volturno non ha sortito effetti taumaturgici (Gazzetta)

Il quotidiano fa il punto sulla situazione del Napoli dopo il commissariamento del presidente e, numeri alla mano, il rendimento è ancora altalenante

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla situazione del Napoli. La squadra di Garcia dal 12 ottobre, cioè all’indomani della oramai famosa delegittimazione del tecnico ad opera del presidente De Laurentiis alla Luiss, non ha avuto un rendimento continuo. Il bilancio è di tre vittorie fuori casa e due pareggi casalinghi, vale a dire che il Napoli è ancora molto lontano dal rendimento in campionato che il presidente vorrebbe, per non parlare del fatto che ancora non c’è la matematica certezza della qualificazione Champions e questo significa che De Laurentiis sta perdendo soldi.

De Laurentiis ha provato a metterci una pezza, a tutta questa situazione, piazzandosi in pianta stabile a Castel Volturno per essere al fianco della squadra ed essere di sostegno e incoraggiamento. In realtà la sua presenza è apparsa come l’ennesimo commissariamento del tecnico francese che è sotto costante controllo. Comunque, qualunque siano i motivi che hanno mosso il presidente ad affiancare il Napoli con costanza, scrive la Gazzetta questa mattina, sembra che la cura non abbia ancora avuto gli effetti desiderati

I numeri dimostrano che nemmeno la presenza commissariale, e continua, di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno ha sortito effetti taumaturgici sul rendimento del Napoli, che prosegue in modo quantomeno singhiozzante.

In occasione del suo intervento alla Luiss De Laurentiis aveva lanciato parecchie bombe a partire dalla Supercoppa italiana in Arabia e finendo con Garcia

«Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore…»

Così De Laurentiis non esonera (ma un po’ si prepara a farlo) Rudi Garcia. Il Presidente del Napoli ha parlato alla Luiss. E’ un avviso di garanzia…

De Laurentiis non ha problemi a parlare del “casting estivo:

«ne ho chiamati parecchi. Ho interrogato ThiagoMotta, ma non se l’è sentita. Ho chiamato LuisEnrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo»

