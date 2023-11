Kvaratskhelia: «L’avversario più difficile che ho affrontato? Di Lorenzo»

Dal ritiro in Nazionale: «Leao? Mi ha scritto e si è congratulato con me. Gli auguro tutto il meglio»

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha parlato di Rafa Leao dal ritiro della sua nazionale. Ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia su Twitter:

Su Messi

«Alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro era seduto alla mia destra. Durante la pausa pubblicitaria ci hanno detto di non muoverci, ma all’improvviso si è alzato ed è venuto verso di me, non capivo cosa stesse succedendo, ha alzato il braccio e mi ha stretto la mano. Lo apprezzo moltissimo, è una persona straordinaria»

Kvaratskhelia su Ronaldo

«Quando hai Messi come rivale storico essere allo stesso livello sempre è estremamente difficile, ecco perché l’ho adorato. Ha vinto tutto con la sua professionalità, per me era un idolo, mi regalava tantissime emozioni con i suoi gol»

Su Rafa Leao

«E’ difficile trovare un uomo come lui nel calcio. Quando non segnavo un gol da molto tempo e poi ho segnato, mi ha scritto e si è congratulato con me. Gli auguro tutto il meglio. Come persona super»

L’avversario più difficile che ho affrontato?

«Di Lorenzo. Spero di non doverlo sfidare mai».

LA DOPPIETTA ALLA SCOZIA

Qualificazioni al prossimo Europeo 2024, la Georgia ospita la Scozia. Allo stadio Boris Paichadze Stadium, il gioiello del Napoli apre le danze con un gol da vero numero 9.

Cross basso sul primo palle, Kvara anticipa il difensore e in scivolata ruba tempo all’avversario e al portiere, e la palla si insacca in rete. La Georgia quindi avanti 1-0 al 15′ del primo tempo.

🚨🚨| GOAL WORLD CUP QUALIFIERS (EUROPE) Georgia 1-0 Scotland 15’ Kvaratskhelia gives Georgia the lead.#fifa2026worldcupqualifiers

pic.twitter.com/FySvq631UI — Olt Sports (@oltsport_) November 16, 2023

Kvara raddoppia per la Georgia. Dopo il pareggio della Scozia, segnato da McTominay, è ancora il calciatore del Napoli a portare la sua nazionale avanti. Doppietta per Kvaratskhelia che questa volta segna alla sua maniera. Parte da sinistra, punta l’uomo, entra in area. Palla spostata velocemente sul destro e botta sul secondo palo. La Georgia conduce 2-1 sulla Scozia al 69′. Kvara finora tra campionato, Champions e Nazionale ha segnato 7 gol, fornito 5 assist e procurato 2 rigori.

🇬🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿KVARATSKHELIA SCORES HIS SECOND OF THE GAME! Georgia go 2-1 up against Scotland!🔥pic.twitter.com/E4iCrvUU2Y — Georgian Footy (@GeorgianFooty) November 16, 2023

La nona giornata delle qualificazioni a Euro2024 del gruppo A si apre proprio con la sfida tra Georgia e Scozia. Fischio d’inizio alle 18 e dopo 15 minuti la Georgia era già avanti grazie al gol di Kavratskhelia.

Purtroppo la classifica del girone non sorride all’attaccante del Napoli. Infatti la Georgia è 4 dietro a Spagna, Scozia e Norvegia. Dietro, ultima del girone, Cipro.

