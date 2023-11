Kvaratskhelia come Lavezzi: il genio non sarà imbrigliato da Mazzarri (Gazzetta)

I rientri devono essere intelligenti, senza sprecare risorse: l’obiettivo resta valorizzare i momenti in cui il pallone passa per i suoi piedi

Kvaratskhelia come Lavezzi: il genio non sarà imbrigliato da Mazzarri. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

La Gazzetta scrive di Mazzarri, del lavoro che sta portando avanti e del Napoli che ha in mente.

Ha parlato con Osimhen, ma si è rimasti nell’ambito teorico. Impossibile andare oltre, considerando il recupero non del tutto ultimato del nigeriano. Quindi, l’estro di Kvaratskhelia diventa ancora più determinante. Il messaggio è stato chiaro: il genio non sarà imbrigliato, le indicazioni saranno ridotte ma andranno seguite, specialmente per quanto riguarda la fase di non possesso. I rientri devono essere intelligenti, senza sprecare risorse: l’obiettivo resta valorizzare i momenti in cui il pallone passa per i suoi piedi, venendo declinato dal suo talento. Con la libertà d’azione tipica del genio, che all’epoca concedeva a Lavezzi.

COMPAGNONI (SKY): NON DOVREBBE ESSERE DIFFICILE FARE MEGLIO DI GARCIA

Compagnoni a Sky ha parlato della prima sfida che dovrà affrontare Mazzarri: cercare di battere l’Atalanta a Bergamo.

Modugno, inviato a Castelvolturno, ha parlato del rientro di Anguissa:

«C’è da capire come rientrerà e come sarà sollecitato allo sforzo Anguissa, perché sia Cajuste che Elmas, forse Cajuste più di Elmas, possono rappresentare una possibilità concreta» .

Maurizio Compagnoni si è espresso sulle potenzialità di Cajuste:

«Parliamo di un giocatore con ottime potenzialità. Avere un giocatore nuovo rampante con entusiasmo aiuta. Secondo me ha tanti margini di crescita, dipende anche dalla testa che avrà. Mazzarri potrebbe usarlo spesso. Il calendario non lo aiuta, è tremendo. Eredita una sauadra che è andata molto male, non dovrebbe essere difficile fare meglio» .

Intanto, cresce l’attesa per vedere all’opera Walter Mazzarri e il suo Napoli. La formazione azzurra, dopo il cambio di guida tecnica, scenderà finalmente in campo sabato pomeriggio alle 18 contro l’Atalanta di Gasperini. Un banco di prova importante considerando anche le aspettative del presidente De Laurentiis e di tutti i tifosi rimasti delusi dalle prestazioni del Napoli di Garcia.

ilnapolista © riproduzione riservata