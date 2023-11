Compagnoni (Sky) su Mazzarri: «Non dovrebbe essere difficile fare meglio di Garcia»

Su Mazzarri: «Eredita una squadra che è andata molto male, non dovrebbe essere difficile fare meglio. Cajuste alternativa a Anguissa»

Compagnoni a Sky ha parlato della prima sfida che dovrà affrontare Mazzarri: cercare di battere l’Atalanta a Bergamo.

Modugno, inviato a Castelvolturno, ha parlato del rientro di Anguissa:

«C’è da capire come rientrerà e come sarà sollecitato allo sforzo Anguissa, perché sia Cajuste che Elmas, forse Cajuste più di Elmas, possono rappresentare una possibilità concreta» .

Maurizio Compagnoni si è espresso sulle potenzialità di Cajuste:

«Parliamo di un giocatore con ottime potenzialità. Avere un giocatore nuovo rampante con entusiasmo aiuta. Secondo me ha tanti margini di crescita, dipende anche dalla testa che avrà. Mazzarri potrebbe usarlo spesso. Il calendario non lo aiuta, è tremendo. Eredita una sauadra che è andata molto male, non dovrebbe essere difficile fare meglio» .

Intanto, cresce l’attesa per vedere all’opera Walter Mazzarri e il suo Napoli. La formazione azzurra, dopo il cambio di guida tecnica, scenderà finalmente in campo sabato pomeriggio alle 18 contro l’Atalanta di Gasperini. Un banco di prova importante considerando anche le aspettative del presidente De Laurentiis e di tutti i tifosi rimasti delusi dalle prestazioni del Napoli di Garcia.

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato a Sky Sport 24 della prima formazione di Walter Mazzarri per Atalanta-Napoli

«Mazzarri avrà tutti i nazionali a disposizione, sono rientrati tutti e ha la possibilità di aver in mano tutta la squadra, che in campo sistemerà col 4-3-3 coi suoi movimenti e le sue distanze. Osimhen anche oggi ha fatto sì personalizzato fra campo e palestra, ma ha lavorato anche con la squadra e col pallone. Segnali incoraggianti perché Mazzarri possa convocarlo per l’Atalanta e gestirne il minutaggio verso Real, Inter e Juventus. Zielinski c’è e sta meglio. Rientra Olivera, con Gollini tra i pali: Meret ha ancora problemi al polpaccio. Per il resto qualche riflessione, ma Lobotka-Anguissa e Politano-Kvara sono intoccabili. Il grande dubbio è sul centravanti: ballottaggio Raspadori-Simeone con l’italiano leggermente favorito»

ilnapolista © riproduzione riservata