Juventus, Samardzic già a gennaio: pronto un contratto fino al 2028 (Tuttosport)

Il centrocampista dell’Udinese è un vecchio pallino di Giuntoli, lo voleva prendere già a Napoli. L’Udinese ha dato mandato a un intermediario di fiducia

Il calciomercato è come quegli amori che si guardano, si scrutano, si avvicinano, poi si allontanano, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È la storia di Samardzic e la Juventus, o meglio di Giuntoli.

Il centrocampista naturalizzato serbo sembra voler andare via da Udine il prima possibile. Una volta sfumata la possibilità Napoli prima e Inter poi, ecco la Juve che si rifà sotto. La mente è sempre l’ex dirigente azzurro oggi alla Juve che ha sempre avuto una grande considerazione del centrocampista.

Ora che la Juventus ha oggettivi problemi di organico (Pogba e Fagioli), un rinforzo in mezzo al campo sarebbe più che auspicabile. Ne parla Tuttosport:

“Lazar Samardzic ha voglia di Juve. Un desiderio (corrisposto) che sta iniziando ad aumentare. Giorno dopo giorno, sempre di più. Inizialmente la sua partenza era prevista per l’estate 2024, ma gli scenari starebbero prendendo un’altra piega. Il talento nato a Berlino ma naturalizzato serbo è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli da almeno un paio d’anni. Più volte il dirigente bianconero – quando era ancora al Napoli – aveva provato ad ingaggiarlo. Stavolta il corteggiamento potrebbe, finalmente, arrivare al traguardo. Anche perché lo stesso club friulano ha incaricato della gestione della trattativa un intermediario di fiducia e stoicamente vicino al club“.

Sul centrocampista dell’Udinese c’è anche il Borussia Dortmund, ma Samardzic (anche lui, di nuovo) aspetta solo la Juventus:

“Se l’Udinese, tramite l’agente incaricato di sbrogliare la matassa, dovesse mantenere la formula utilizzata l’estate scorsa con l’Inter (prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League), allora la Juve sarebbe pronta ad affondare il colpo. Per il numero 24 dell’Udinese sarebbe, invece, pronto un contratto fino al 2028 al triplo dell’attuale stipendio (in Friuli percepisce 425mila euro a stagione)“.

L’unico pericolo per la Juventus potrebbe essere il papà di Samardzic, papà Mladen.

