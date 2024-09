Inzaghi pensa già al Napoli e schiera l’Inter 2 (Gazzetta)

Il Napoli avrà bisogno della miglior formazione possibile contro il Real, Inzaghi invece si concede otto cambi contro il Benfica

Questa sera c’è il Real Madrid e la Champions, ma poi è un soffio e si ritorna al campionato e il Napoli ha una sfida contro la prima in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi. E proprio Simone Inzaghi, si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è già con il pensiero alla sfida contro gli azzurri di Mazzarri.

E se il tecnico del Napoli non ha il tempo e le possibilità di guardare così avanti e di pensare la squadra di stasera in funzione della prossima sfida, Inzaghi può e ha deciso di farlo. Questo appare chiaro, secondo la Gazzetta dello Sport, non tanto dalle parole del tecnico dell’Inter, quanto dalle sue scelte di formazione, cambierà infatti ben otto giocatori contro il Benfica

Testa a Napoli Lisbona non è mai uguale a se stessa, tutte le volte che ci torni: così dicono i portoghesi. E hanno ragione. Questa è una gita di altissimo livello, con un allenatore che non è mai stato così al centro dell’Inter come oggi. Che ha il completo dominio della situazione, che ha messo d’accordo tutti anche dentro il proprio club. Inzaghi guarda il presente e pensa al domani. E certo, fa bene a tenere alta la tensione, non a caso dice «ho parlato con i ragazzi, siamo qui per giocare una partita importante, il nostro lavoro non è ancora finito perché vogliamo il primo posto nel girone, daremo il massimo». Fa bene pure la società a motivare l’intero gruppo di lavoro, perché i risultati in Champions fanno rima con soldi e quindi nessuno ha mai voglia di scherzare troppo. Però, diciamola tutta: la testa è al Napoli. Ed è naturale che sia così, perché la qualificazione è già in tasca, per il primo posto c’è il jolly Real Sociedad da giocare in casa e al contrario il campionato è tutto ancora fatica e sudore. La conferma, in fondo, arriva da una mezza frase dello stesso Inzaghi: «In ogni caso per il primo posto sarà decisiva l’ultima gara del girone». Ma ancor più che dalle parole, sono le scelte dello stesso Inzaghi a spiegare: cambia la porta, tutto il centrocampo e tutto l’attacco, rispetto alla squadra che ha pareggiato a Torino. Toccherà a Carlos Augusto bloccare Di Maria. Il tecnico: «Scudetto o un’altra finale di Champions ? Io non scelgo»

