Il Tottenham “invincibile” di Postecoglou perde, in rimonta, la seconda partita consecutiva

Contro il Wolverhampton fino al 90esimo vinceva 1-0, poi nei minuti di recupero i due gol dei Wolves. Pesano i troppi calciatori indisponibili.

Non un bel pomeriggio per il Tottenham di Postecoglou che subisce la seconda sconfitta consecutiva in Premier League, stavolta contro il Wolverhampton. Inoltre, la squadra deve far fronte a numerosi infortuni e squalifiche di calciatori importanti, tra cui il terzino italiano Destiny Udogie. The Athletic scrive:

“Dopo una settimana difficile, questo è stato un pomeriggio amaro e deludente per il Tottenham. Gli Spurs hanno segnato al terzo minuto con Brennan Johnson, poi hanno perso 2-1 dopo aver subito due gol dai Wolves nel secondo tempo. Dopo la sconfitta di lunedì con il Chelsea in nove uomini, questo è stato un altro risultato deludente per il Tottenham. Ange Postecoglou sta affrontando il momento più difficile del suo breve periodo come allenatore degli Spurs. La qualificazione alla Champions League dovrebbe essere l’obiettivo principale della stagione? Dopo un paio di sconfitte non si può condannare una squadra, ma questi risultati, uniti a tutte le indisponibilità, fa sì che questo sia un periodo estremamente difficile. Postecoglou ora dovrà lavorare duramente per risollevare la sua squadra”.

Oggi erano assenti anche Van de Ven, Romero, Maddison e Richarlison, altri pilastri della squadra.

LA BODYCAM IN PREMIER LEAGUE:

La trasferta del Tottenham contro il Wolverhampton, che si giocherà questo weekend, entrerà nella storia della Premier League: per la prima volta i calciatori indosseranno delle bodycam. Lo riporta il Daily Mail, secondo cui i giocatori avranno addosso una bodycam durante il riscaldamento allo stadio Molineux. Tutto ciò nasce da una partnership tra Tnt Sports e la Premier League. Le bodycam sono già state testate durante l’estate dall’Aston Villa e dal Newcastle, durante una partita del loro tour negli Stati Uniti. Ma questo fine settimana sarà storico perché verranno utilizzate per la prima volta in Premier League. Le leggi Ifab (International Football Association Board) non consentono l’utlizzio della tecnologia nelle partite di campionato. Secondo Tnt Sports, la prospettiva che verrà offerta agli spettatori sarà unica.

