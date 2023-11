Premier league, arrivano le bodycam. I primi test nella trasferta del Tottenham

Rachael Nightingale, responsabile delle operazioni media e innovazioni della premier: «L’obiettivo è trovare nuovi modi di avvicinare i fan all’azione in campo»

La trasferta del Tottenham contro il Wolverhampton, che si giocherà questo weekend, entrerà nella storia della Premier League: per la prima volta i calciatori indosseranno delle bodycam. Lo riporta il Daily Mail, secondo cui i giocatori avranno addosso una bodycam durante il riscaldamento allo stadio Molineux. Tutto ciò nasce da una partnership tra Tnt Sports e la Premier League.

Le bodycam sono già state testate durante l’estate dall’Aston Villa e dal Newcastle, durante una partita del loro tour negli Stati Uniti. Ma questo fine settimana sarà storico perché verranno utilizzate per la prima volta in Premier League. Le leggi Ifab (International Football Association Board) non consentono l’utlizzio della tecnologia nelle partite di campionato. Secondo Tnt Sports, la prospettiva che verrà offerta agli spettatori sarà unica.

Il modello delle bodycam è stato realizzato da MindFly, la start-up israeliana che ha creato una speciale bodycam di stabilizzazione alimentata dall’intelligenza artificiale, fissata a un giubbotto “ultraleggero”. La piccolissima fotocamera è cucita su un gilet gps sotto la maglietta, che ha un piccolo foro all’altezza del petto per consentire all’obiettivo di riprendere il gioco.

Il funzionamento delle bodycam è semplice e veloce, ci vogliono circa due minuti. Viene catturata una vista grandangolare del campo e successivamente ritagliata utilizzando il rilevamento automatico dell’ia per focalizzare l’azione. La bodycam garantisce riprese fluide grazie alla tecnologia di stabilizzazione SteadiCam.

La fotocamera è dotata di uno schermo infrangibile ed è così leggera da sembrare invisbile.

Queste le parole di Rachael Nightingale, responsabile delle operazioni media e innovazioni della premier:«Trovare nuovi modi per avvicinare i nostri fan all’azione in campo è un obiettivo chiave per noi». I filmati vengono caricati in tempo reale da un software che li rende rapidamente accessibili per le emittenti, con Tnt Sports ansiosa di mostrare lo strumento come parte del pre-partita al Molineux.

