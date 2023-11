Il nuovo Napoli di Mazzarri affronterà domani la Juve Stabia in amichevole

Il match sarà a porte chiuse. Nel Napoli non ci saranno i calciatori impegnati in Nazionale, ma sarà un test per capire le prime novità apportate da Mazzarri.

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri affronterà la Juve Stabia domani, 16 novembre, a Castel Volturno a porte chiuse.

Gli azzurri saranno ovviamente privi dei calciatori impegnati in Nazionale, ma si potranno già notare le prime novità apportate dal nuovo tecnico. La Juve Stabia è capolista del girone C di Serie C.

LE PAROLE DI PIERPAOLO MARINO SU MAZZARRI:

«Volevo portare Mazzarri a Napoli quando allenava la Sampdoria, lo incontrai ma poi lui scelse di rinnovare il contratto con la Samp. Arrivò subito dopo che me ne andai e portò la squadra che avevo costruito al secondo posto in classifica. Non posso che parlarne bene, ha valorizzato il mio lavoro. Poi però per gli allenatori ci sono delle fasi di carriera in cui ti riesci tutto e dei periodi in cui ti va tutto storto. In questo senso Mazzarri dieci anni fa era più sulla bocca di tutti, ultimamente ha avuto qualche esperienza negativa. Ha però il vantaggio di conoscere la città e il presidente, anche se quello di allora era un primo De Laurentiis rispetto a quello di adesso».

MAGGIO SUL RITORNO DEL TECNICO:

«Che sia la scelta giusta lo scopriremo strada facendo, alla squadra serviva un allenatore con un carisma diverso da Garcia. Personalmente conoscono Mazzarri, per me è stato importante, perché oltre alla crescita umana mi ha fatto crescere a livello calcistico. Posso solo che ringraziarlo. Ci vuole tempo, è un allenatore che è un po’ simile a Sarri. Crede molto nei suoi valori e nel lavoro, la sosta in questo momento aiuta molto. Mi auguro che da qui a lungo andare, farà un percorso positivo».

