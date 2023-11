Il Milan non sapeva nemmeno di Florenzi, come con Tonali ha appreso tutto dai media

Sia il CorSport che la Gazzetta precisano la posizione del club rossonero. La società ha manifestato ancora una volta stupore.

Alessandro Florenzi ieri è stato ascoltato dagli inquirenti della Procura di Torino. Il calciatore del Milan è indagato per scommesse illegali. Durante l’audizione di ieri ha ribadito di non aver mai scommesso sul calcio e, da parte della procura, non ci sono elementi in tal senso. Niente lascia pensare che Florenzi abbia scommesso sul calcio. Piuttosto il difensore rossonero ha usato le stesse piattaforme illegali di Tonali, Fagioli e Zaniolo per giocare alla roulette.

Il club dal canto suo dichiara, ancora una volta, di aver appreso della situazione di Florenzi dalla stampa e dai media. Il Milan non corre nessun pericolo dal punto di vista della giustizia sportiva, ma ancora una volta precisa la sua estraneità totale rispetto alla condizione del proprio calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il nome dell’esterno campione d’Europa sarebbe saltato fuori dal materiale trovato nei device sequestrati a Sandro Tonali: chiamate, messaggi, chat e applicazioni avrebbero collegato i due ex compagni di squadra, legati da un profondo rapporto di amicizia. La società ha subito manifestato stupore, facendo sapere come il coinvolgimento del suo terzino in questa vicenda sia stato appreso solamente dagli organi d’informazione. Nessun dirigente né altro tesserato del club è stato ascoltato dagli inquirenti, anche se nelle scorse settimane la Procura di Torino avrebbe avuto fitti colloqui con alcuni protagonisti del calcio“.

Sulla stessa linea anche la Gazzetta

“Il Milan, sfiorato dal ciclone Tonali, si trova al centro di questo temporale di novembre. Alessandro Florenzi nel gruppo di Pioli ha un ruolo particolare: è allo stesso tempo uno dei senatori. Il Milan dice di essere stato sorpreso quanto lui. Il club anche ieri non ha commentato le novità e, come accaduto con Sandro Tonali, ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza delle indagini solo dalla stampa. Il club però non rischia conseguenze e, anche per questo, è tranquillo“.

ilnapolista © riproduzione riservata