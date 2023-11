Gasperini: «L’infortunio di De Ketelaere non è una cosa così seria»

Il tecnico dell’Atalanta: « Contro l’inter abbiamo fatto una bella prestazione, ma ora testa all’Europa League»

Alla vigilia della partita dell’Atalanta-Sturm Graz, Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Sull’importanza della partita: «La matematica non è un’opinione, sarà una partita importante perché è la quarta del girone, ma non è ancora determinante. Speriamo di fare un buon risultato, così diventerà determinante quella con lo Sporting»

Sugli infortunati della squadra:

«Non sono infortuni gravi, però, quando hai partite così ravvicinate, tre o quattro giorni non sono sufficienti per recuperare. Questo fa parte dell’organizzazione di tutte le squadre, a noi non era ancora capitato, ora avremo questa emergenza e cercheremo di superarla bene»

Su quello di De Ketelaere:

«Ha un problema al collaterale, non è una cosa così seria. Avrà bisogno di tempo, ma nel calcio è un infortunio abbastanza comune e banale, ce ne sono di più seri»

Gaperini ha parlato anche di quello che la sconfitta con l’Inter ha lasciato alla sua squadra: «Conforto non tanto, abbiamo fatto una bella prestazione e ci auguravamo di raccogliere almeno un punto. Ma ora testa all’Europa League, perché è un’altra competizione ed un’altra partita, dovremo mettere tutta la nostra attenzione qui»

Su Muriel e un possibile turnover in porta:

«In porta non credo sia il momento di cambiare, non sarebbe giusto. È più probabile che magari possa succedere in altre partite. Muriel ha sempre giocato, per noi è una risorsa come tutti quelli che ci sono»

Gasperini ha parlato dell’importanza della crescita di Scamacca per la squadra:

«È direttamente proporzionale. Se riusciamo ad avere un terminale in attacco come lui sta dimostrando di essere e come pensiamo possa diventare per tutto il campionato, il nostro valore cresce. Davanti abbiamo anche Lookman e Muriel in un buon periodo, dispiace per De Ketelaere ma recupererà in fretta. Però bisogna confermarsi e serve avere continuità per più gare»

Le informazioni tratte dalla partita all’andata:

«Abbiamo avuto delle difficoltà nella fase iniziale, perché in Europa si trovano squadre veloci e abituate a vincere. Anche in inferiorità numerica loro hanno fatto una prestazione importante, mentre noi abbiamo avuto un calo di convinzione quando avevamo la partita in mano. È bastato un episodio e abbiamo pareggiato una gara che dovevamo vincere. Ora è un’altra partita e dovremo essere molto attenti e concentrati»

Il 25 novembre l’Atalanta scenderà in campo con il Napoli e non è sicuro che De Keteleare potrà già essere a disposizione di Gasperini. La “Gazzetta dello Sport” scrive:

“Il bollettino medico dell’Atalanta ha annunciato l’indisponibilità di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini. L’allarme, però, scatta per il belga, vittima di postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Sicuramente salterà la sfida contro l’Udinese di domenica e con ogni probabilità non andrà in Nazionale. La speranza di Gasperini è di riaverlo contro il Napoli il 25 novembre, ma si dovrà rifare il punto della situazione durante la sosta”.

